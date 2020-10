Nye rejsevejledninger giver håb om charterferie på De Kanariske Øer

På kanarieøerne La Palma og El Hierro er der stort set ingen coronavirus.

Til sammen har to øer 10 aktivt smittede. Det fremgår af de seneste tal fra de lokale myndigheder.

Alligevel fraråder Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser til øerne.

I Danmark vurderer myndighederne nemlig alle lande ud fra det samlede smittetryk på landsplan, og desværre for La Palma og El Hierro (samt tre andre kanarieøer, der også har lav smitte) raser coronavirus på det spanske fastland 1300 kilometer mod nord.

Nye regler giver håb

Men måske der er håb på vej. Tirsdag blev EU’s udenrigsministre enige at ensarte retningslinjerne for rejser inden for alle medlemslande. Og de lagde stor vægt på at opdele landevejledningerne efter regioner.

Dermed kunne det ligne, at du snart kan booke flybillet til De Kanariske Øer, der er vinterens helt store destination for danske charterbureauer. Men der er en hage. Aftalen er nemlig ikke bindende, og landene er derfor ikke tvunget til at følge de nye guidelines.

Ekstra Bladet har spurgt udenrigsminister Jeppe Kofod (S), om der er noget at glæde sig til for de tusindvis af danskere, der drømmer om at få et afbræk fra en lang og mørk vinter, hvor mange kan blive nødt til at arbejde hjemmefra.

- Jeg kan godt forstå, at mange danskere er frustreret over, at de ikke kan rejse i samme omfang som førhen, lyder det fra Jeppe Kofod.

Han minder om, at rejsevejledningerne er til for danskernes sikkerhed.

- Det er godt, at der nu tegner sig et flertal om bedre koordination af blandt andet rejsevejledninger i EU. Det har vi også selv arbejdet for.

- Nu vil jeg i den kommende tid sammen med mine kollegaer i regeringen se på, hvordan vi bedst muligt får alle hensyn til at mødes. Dét arbejde skal vi gøre grundigt, og derfor kan jeg på nuværende tidspunkt heller ikke sætte noget nærmere tidsperspektiv på.

Spanien på vej med rejsekorridor

Udenrigsministeren vil altså ikke garantere, at danskerne kan rejse til De Kanariske Øer, selv om regionen på et tidspunkt lever op til de nye EU-rejsevejledninger.

I Spanien arbejder man ellers ihærdigt på at lave tiltag, der gør det attraktivt for europæere at tage på ferie i de dele af landet, hvor coronavirussen er under kontrol. Lige nu er man ved at lave rejsekorridorer mellem De Kanariske Øer og De Baleariske Øer og andre europæiske lande. Det skriver Independent.

Rejsekorridorerne er et forsøg på at redde landets turistindustri. Blandt tiltagene er hurtige tests til alle turister, og at de spanske myndigheder dækker alle udgifter, hvis en turist bliver testet positiv og skal i karantæne.

Jeppe Kofod afviser at forholde sig til tiltagene fra de spanske myndigheder.

- EU-henstillingen nævner ikke rejsekorridorer. Den fokuserer på smitteniveauet i de europæiske regioner og testregimer samt tilgangen til rejserestriktioner i den forbindelse.

- Det er det, vi vil forholde os til, fastslår han.