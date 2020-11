Nyfødt tapir er en lille sensation

Et lille mirakel fandt natten til tirsdag sted i København Zoo.

Her blev der nemlig født en tapir, og det er langtfra noget, der sker hver dag.

Faktisk er der det seneste år kun blev født 12 tapirer i zoologiske haver rundt om i verden, og derfor er begejstringen også stor i dyreparken på Valby Bakke.

- Det er smaddervigtigt med så mange fødsler som muligt, så vi kan sikre en bred genpulje i verdens zoo-bestand og dermed bidrage til tapirens overlevelse i naturen på lang sigt, skriver København Zoo på Facebook.

Ikke set i 100 år: Nu er kamæleon genopdaget

Han fandt tapirungen

Det var dyrepasser Henrik Futtrup, der havde æren af at finde den nyfødte tapir, da han mødte på arbejde tirsdag morgen.

- Navlestrengen var stadig ikke tørret ind, så mit gæt er, at den er blevet født i de meget tidlige morgentimer, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tapirungen er sort med hvide prikker og striber. Foto: Frank Rønsholt

Sidste gang zoo oplevede en tapirfødsel var i 2013, da faderen til den nyfødte unge kom til verden. Moderen er en tapir, der blev kørt til landet i 2016.

Tapirens dyrepassere har de seneste uger haft travlt med at forberede fødslen. Det har de gjort ved at holde huntapiren i en varm stald og strø gulvet med halm.

Corona godt for truede dyr

Kan snart ses af besøgende

Tapirerne i København Zoo er af arten skaberaktapir (malaysisk tapir), som findes i naturen i Indonesien, Malaysia, Myanmar og Thailand.

Der er omkring 2500 skaberaktapirer i naturen, hvor den er på IUCN's rødliste over truede dyrearter.

København Zoo oplyser til Ekstra Bladet, at tapirungen diede for første gang tirsdag aften. Der går derfor ikke længe, før stalden bliver åbnet for besøgende.

Mirakel i Chile: Håb for truet vandfrø