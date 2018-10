Nygift par blev fulde på bryllupsrejsen og impulskøbte hotellet

Det impulsive par fik lidt for meget rom indenbords og var pludselige ejere af et hotel på Sri Lanka

Det er de færreste, der kan sige sig fri for at have handlet spontant, når de har været påvirket af alkohol, men et britisk par fra London tager alligevel teten, når det kommer til fuldemands-impulskøb.

Det nygifte par ved navn Gina Lyons og Mark Lee på henholdsvis 33 og 35 år, fik nemlig så meget rom indenbords på deres bryllupsrejse til Sri Lanka, at de valgte at købe et strandhotel i landet.

Det skriver The Daily Mirror.

Ifølge det britiske medie fandt bryllupsrejsen sted i Tangalle på den sydøstlige kyst af Sri Lanka tilbage i december 2017, hvor parret allerede den første nat faldt i snak med hotellets ansatte.

Efter 'omtrent 12 glas rom', fandt det nygifte par ud af, at hotellets lejekontrakt var ved at udløbe, og derfor besluttede de sig i fuldskab at overtage stedet i de kommende tre år til den nette sum af 30.000 pund, hvilket svarer til cirka 256.000 danske kroner.

- Da Mark regnede ud, at det bare svarede til 85.000 kroner om året, tænkte vi, at det ville være en fantastisk idé at købe hotellet, fordi vi var så fulde, griner Gina Lyons til Daily Mirror, som desuden fortæller, at parret også var berusede, da de i dagene efter skrev under på den officielle købskontrakt:

- Fordi vi ikke fattede særlig meget af samtalerne (der foregik på singalesisk, red.), sad Mark og jeg bare og drak mere rom og blev fulde igen, siger Gina Lyons og forklarer, at nogle af deres venner, som snakker sproget, stod for alt det praktiske i forbindelse med købet.

Se parret herunder (Artiklen fortsætter under billedet):

'Nu må det enten bære eller briste'

Efter lidt diskussion kom parterne frem til, at ægteparret kunne betale halvdelen af de 30.000 pund for det første af de tre år med det samme og så vente med at smide de resterende 15.000 pund for de to øvrige år til marts næste år.

- Vores venner og familier synes, vi er idioter, og at vi ikke burde have gjort det. Vi skyldte allerede en del penge i forvejen for brylluppet, og vi boede i en lille lejlighed, og har nu en baby på vej, siger Gina Lyons og fortsætter:

- Jeg har følt, jeg var en dårlig mor, fordi jeg følte skyldfølelse over at have brugt så mange penge på en forretning, der måske ikke får succes. Jeg har været plaget af en følelse af uansvarlighed, men nu må det enten bære eller briste. Vi har i hvert fald besluttet os for, at det nok skal gå uanset.

Ægteparret har nu været hotelejere i omkring tre måneder, da de overtog hotellet i slutningen af juli. Udover de 30.000 pund har parret brugt 7000 pund (60.000 kroner) i forbindelse med juridiske omkostninger samt 6000 pund (51.000 kroner) på at renovere hotellet.

Hotellet har syv værelser og hedder 'Lucky Beach Tangalle', og ifølge ægteparret kører forretningen 'på skinner', da de indtil videre har haft et stabilt antal kunder i de første tre måneder.

De fastslår dog, at den næste store livsbeslutning skal tages i ædru tilstand.

Du kan se billeder af hotellet herunder:

