Nygift par smider racismekortet på fly, men så giver det bagslag

Et nygift par og deres familie gik i medierne og beskyldte et flyselskab for racisme - nu har det givet bagslag

En sag om et nygift par fra Australien, der blev smidt af et fly efter deres bryllup, har skabt store overskrifter i landet Down Under.

Parret fortalte til tv-stationen News 9, at de og deres familie var blevet smidt af flyet på grund af deres muslimske baggrund og deres 'etniske udseende'.

Jetstar og flere vidner ombord på flyet fortæller dog en anden historie. Familien var faktisk bare ubehøvlede og fik endda en stewardesse til at græde.

Drømmebryllup på Bali

Det nygifte par, Sarah Aslan og Muhammed Aslan, havde holdt en bryllupsfest på Bali til 40.000 australske dollars (185.446 kroner). Alt gik som planlagt, men da de skulle hjem til Melbourne med flyselskabet Jetstar startede problemerne. Parret blev sammen med 20 af deres slægtninge smidt af flyet på grund af et skænderi med en stewardesse. Det skriver mediet News.com.au.

Angiveligt startede skænderiet allerede fra starten af boardingen, hvor et af familiemedlemmerne ikke var tilfreds med, at hans tv-skærm foran sædet ikke virkede. Det endte med en konfrontation med en stewardesse.

I en video kan man se, at han spørger stewardessen, om det er på grund af hans skæg, at hun ikke vil ordne hans skærm.

Familien blev smidt af

Herefter blev familien ved med at skændes med personalet, siger flere andre vidner til episoden til News.com.au.

Flyet havde forladt lufthavnen og var kørt frem for at lette. Alligevel ville familien ikke følge personalets instruktioner om at sætte sig ned, skænderiet blev mere og mere ophedet, og til sidst besluttede piloten sig for at vende om og sætte familien af.

Da de kom tilbage til terminalen, blev hele familien eskorteret af flyet af lufthavnens sikkerhedspersonale. Ifølge vidner råbte en af de mandlige familiemedlemmer: 'You are fucked Jetstar' på vej ud.

Flyet endte med at blive tre timer forsinket, og i en video fra episoden kan man høre en kvinde fortælle, at de har fået stewardessen til at græde.

Strandet i lufthavnen

Familien på 22 mennesker inkluderet børn helt ned til fire måneder var herefter strandet i lufthavnen i et døgn, indtil de blev ombooket til et andet fly med Jetstar uden ekstra omkostninger. Et af familiemedlemmerne anklager både Jetstar og lufthavnen for at have behandlet dem dårligt.

- Vi blev overfaldet racemæssigt, verbalt og fysisk af både Jetstars personale og lufthavnens personale, skriver Selim Tutunca på Facebook.

- Personligt føler jeg, at vi blev angrebet, fordi vi ser etniske ud og er muslimer, siger den nygifte Sarah Aslan til News 9.

Stewardessen var selv muslim

Jetstar er ikke enig i familiens historie om, at de blev behandlet dårligt på grund af deres religion eller udseende. I dag kom Denpasar Airport også ud med en udtalelse om episoden.

- Vi vil gerne tilkendegive, at flytningen af et antal passagerer fra Jetstar-flyet udelukkende var på grund af sikkerheden relateret til de uregerlige passagerer, siger Arie Ahsanurrohim, talsperson fra Denpasar Airport til Jakarta Post.

Han slog samtidig fast, at familiens flytning ikke havde noget med såkaldte 'SARA-problemer' at gøre - SARA er et indonesisk udtryk, der refererer til stammetilknytning, religion, race eller sociale grupper.

Indonesien er et overvejende muslimsk land, og angiveligt skulle stewardessen, som familien ikke ville høre efter, også være muslim.

Siden er parret og deres familie især på de sociale medier blevet beskyldt for at trække racismekortet uberettiget.