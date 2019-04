Nygift slog flyansatte og slog sig selv ud bagefter

Den nygifte mand nåede både at opføre sig homofobisk, svine en betjent til og slå to ansatte på flyet, inden han slog sig selv ud i politiets patruljevogn

En bryllupsrejse skal gerne være en uforglemmelig oplevelse, som man altid vil kunne huske tilbage på. For den 38-årige brite Michael Cunnett og hans kone blev det netop det, men nok ikke helt på den måde, som ægteparret havde forestillet sig.

Inden flyturen fra Gatwick til Egypten tilbage i februar nåede den nygifte mand at bunde fire fadøl, til trods for at flyet skulle lette kl. 9 om morgenen.

- Du har ødelagt vores bryllupsrejse

Herefter kastede han sig ellers ud i et homofobisk udbrud, angiveligt fordi han blev fortalt af kabinepersonalet i flyet, at han ikke måtte ryge en e-cigaret ombord på flyet.

Kontroversen endte med, at Cunnett slog to Easyjet-ansatte ned, inden han blev anholdt af politiet og eskorteret af flyet, mens hans nye kone råbte: 'Se, hvad du har gjort. Du har ødelagt vores bryllupsrejse'.

Slog sig selv ud

Bryllupsrejsens groteske udvikling sluttede dog ikke der for den tørstige gom. Han nåede også at kalde en politibetjent for 'en skaldet kusse', hvorefter han fik slået sig selv ud på politibilens bagsæde ved at nikke metalgitteret gentagne skaller.

Ved Lewes Crown Court blev han for nyligt idømt syv måneders fængsel og pålagt et erstatningskrav på 1.000 pund (8.740 kr., red.), 500 pund til hver af de to ansatte på flyet.

Sagens dommer, David Rennie, lagde ifølge Daily Mail vægt på, at de fire fadøl afslørede mandens 'ægte karakter'.

- Det var som et barn i et raserianfald. Du valgte at drikke fire fadøl og opføre dig på en ubehagelig og voldelig måde. Noget af din ægte personlighed afslørede sig selv, lød det fra David Rennie.

- Vi er nødt til at spørge, hvorfor lufthavne sælger de mængder alkohol uden for de almindelige tidspunkter for alkoholbevilling, sagde han.

- Det er naturligt

En af de Easyjet-ansatte, som blev slået i gulvet af Cunnett, er Andre Bogley, og han er ked af, at han blev diskrimineret for at være homoseksuel.

- Han kendte ikke til min seksualitet, men jeg er homoseksuel og stolt af det. Det er ikke et livsstilsvalg, det er naturligt, og ingen fortjener at blive diskrimineret på baggrund af deres seksualitet, fortæller Andre Bogley ifølge Daily Mail.

Han håber, at den nygifte mand kan lære af episoden.

- Hvis han skal rejse igen, er mit håb, at han vil behandle folk med respekt og anerkende, at han lever i et differentieret samfund, og at det er noget, som skal omfavnes, ikke latterliggøres, siger den flyansatte.

