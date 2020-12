Nyt coronatiltag: Vil have stewardesser til at gå med ble

Det er de færreste professioner, der har bleer som en del af arbejdsuniformen.

Men det kan nu blive virkelighed for stewardesser og stewarder i kinesisk luftfart.

Det skriver flere internationale medier, herunder CNN.

Mediet har opsnappet en brochure fra det kinesiske luftfartstilsyn (CAAC) med anbefalinger til flypersonale, om hvordan man undgår at sprede coronavirus. Her anbefales det at bruge ble og undgå flytoilettet på alle udenrigsruter til og fra lande med over 500 nye smittetilfælde pr. en million indbyggere.

'Personligt beskyttelsesudstyr til flypersonalet: ansigtsmaske, engangshandsker, beskyttelsesbrille, hætte, kittel, selvforseglende pose til fødder', opremser brochuren, inden den når til det springende punkt:

'Det anbefales, at flypersonale går med engangsble og undgår at bruge toilettet, medmindre det er under særlige omstændigheder'.

Ny rapport: Ingen effekt ved at sætte flypassagerer i karantæne

Advarer mod lange flyrejser

Anbefalingerne fra det kinesiske luftfartstilsyn er udstedt 25. november, skriver CNN.

For nylig har ECDC lempet på den hårde linje over for flypassagerer, hvor studier tyder på, at der ikke er så stor risiko for at få coronavirus, som man først troede.

Washington Post skriver dog, at flytoiletter er en undtagelse. Især på langdistancerejser mener eksperter, at det lille hus er forbundet med en særlig risiko, og Boeing er derfor i gang med at udvikle et flytoilet, som kan desinficere sig selv på tre sekunder.

David Freedman, der er infektionsekspert ved University of Alabama, opfordrer passagerer, der kan, til at vente med at lade vandet til ankomst.

- Risikoen for at blive smittet med coronavirus på et flytoilet er størst på lange flyrejser, siger han til Washington Post.

