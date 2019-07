Nyt dansk hotel er åbnet i trætoppene: Sov i otte meters højde

Har du altid drømt om at tage udendørs brusebad i fem meters højde og lægge dig til at sove i en dobbeltseng med et stort træ gående op gennem rummet?

Så skal du besøge et nyt dansk trætophotel med navnet Løvtag, som har set dagens lys ved Als Odde i Nordjylland.

De første gæster har allerede besøgt det nye hotel i trætoppene, som er Danmarks første af sin slags.

- Det er en kæmpe fornøjelse at kunne slå dørene op for overnattende i den første af vores hytter. Projektet har været undervejs i mange år, så det er virkelig dejligt, at vi er endt med en hytte, som lever op til alle vores drømme, siger Rasmus Lybæk, grundlægger af hotellet, i en pressemeddelelse.

Officielt: Nu kommer Europas første LEGO-vandland

- Overvældet

Det er hensigten, at der skal opføres op til ni hytter i området, hvis erfaringerne med den første hytte er gode, og det er der noget, der tyder på, at de er.

- Vi har været overvældet af den store interesse, som folk har vist. Siden vi havde fornøjelsen af at byde vores første gæster velkommen for en uge siden, har vi - på nær nogle enkelte dage mellem jul og nytår - fået booket resten af året ud, fortæller Andreas Bach Hougaard, projektmedarbejder hos Løvtag, til Ekstra Bladet.

- Det er mere, end vi havde turde håbe på, og vi er i dén grad taknemmelige og ydmyge. Efter at have fornemmet, hvor vild efterspørgslen er, er vi kun blevet endnu mere stålsatte på at få bygget den næste hytte i rækken så hurtigt som muligt, fortæller han.

Artiklen fortsætter under billedgalleriet ...

Billedgalleri 1 af 4 Hytten har også toilet med udgang til en udedørs bruser, hvor man tager bad i fem meters højde. Foto: PR 2 af 4 Hytten indeholder et kombineret opholdsrum med hyggehjørne, køkken og stue. Foto: PR 3 af 4 Der findes desuden en tagterrasse, som man kan nyde morgenkaffen på. Foto: PR 4 af 4 Op til ni hængende lejligheder er der projekteret med i skoven ved Als Odde. Foto: PR

Fars skov

Det har været afgørende for Løvtags grundlæggere, at opførelsen af hotellet ikke skadede den skønne løv- og nåleskov, hvor hytten er bygget. Derfor er der ikke støbt fundament i beton til hytten, som i stedet er fastgjort med skruer i skovbunden.

Samtidig er hytten bygget rundt om træet, der går igennem gulv og tag, så det ikke belastes af hyttens vægt.

Skoven, hvori hytten ligger, har været Lybæk-familiens ejendom igennem mange år og er ejet af Rasmus Lybæks far.

Se også: Her åbner Danmarks første røgfri strand

Opførelsen af den første af Løvtags hytter begyndte i starten af 2019. Hytten i trætoppene har et fuldt funktionelt køkken samt separat bad og toilet. De er isolerede og har installeret el og vand.

Hytten hviler på metalpæle, og der vokser et stort grantræ op gennem gulvet og ud gennem loftet. Hvis det blæser, kan man se træet stå og svaje inde midt i opholdsrummet.

Du kan se mere om trætophotellet på deres hjemmeside.

Se også: Ny miniby åbner i træerne