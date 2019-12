Nyt flyselskab: Billetterne revet væk

Flyselskabet STARLUX i Taiwan debuterer i januar 2020 med sine første afgange og har dermed potentiale til at blive det første flyselskab i 30 år, som kan gøre op med øens todelte luftfartsmarked, der har været domineret af de to spillere China Airlines og EVA Airways.

Flyselskabet STARLUX, som har base i Taipei sigter efter at være et boutique flyselskab, som skal tiltrække kunder, der gerne vil betale for luksus og komfort, og noget tyder på, at der er et stærkt kundegrundlag. De første afgange blev udsolgt på bare 11 minutter.

- Billetter til Macau blev udsolgt på seks minutter, til Danang på ni minutter og billetter til Penang på 11 minutter, siger Liwen Liu, kommunikationsdirektør hos STARLUX til CNN.

Men de udsolgte billetter kan også skyldes historien om flyselskabets grundlægger, Chang Kuo-wei. En historie så fuld af intriger, at lokale medier har døbt ham Hamlet.

Se også: Afsløring: Flyselskaber vil hellere spare penge end CO2

Artiklen fortsætter under billedet ...



STARLUX er det første flyselskab i Taiwan, der introducerer Airbus A321neo. Foto: STARLUX

Arvestrid

Historien starter i 2016, hvor Chang Yung-fa, grundlægger af Taiwans Evergreen Group og EVA Airways, dør i en alder af 88 år.

Dødsfaldet starter en debat om, hvem der skal lede et af Taiwans største familiedrevne konglomerater.

Den 49-årige søn Chang Kuo-wei, som har været formand i EVA Airways siden 2013, afslører, at hans fars testamente har udnævnt ham som efterfølger i moderselskabet Evergreen. Chang Kuo-wei er en velanset mand i luftbranchen, kendt for sin ekspertise og faglighed, da han både har arbejdet for EVA Airways som tekniker og pilot.

Se også: Flypassager gramser på kvinde foran sin egen søn

Men da han er den yngste søn og den eneste søn af faderens anden kone, starter hans udnævnelse som efterfølger en dramatisk familiefejde. Kort tid efter bliver han afsat som formand for EVA ved et bestyrelsesmøde indkaldt af hans familiemedlemmer.

Et par måneder efter lancerer han sit eget flyselskab, STARLUX Airlines, og det har fået lokale medier til at kalde ham Hamlet og spekulere i, om det er på grund af et ønske om hævn, at Chang Kuo-wei nu har grundlagt sit eget flyselskab.

Stor kærlighed til luftfart

- Han synes ikke selv, at han er Hamlet. Dette har intet med hævn at gøre. Han elsker luftfart, og derfor vil Chang gerne bygge et ideelt flyselskab ud fra hans egen stil efter at være blevet fri for Evergreen Groups lænker. Han bygger STARLUX for at opfylde sin afdøde fars forventninger, siger K.W. Nieh, STARLUX's kommunikationschef til CNN.

Se også: Endelig: Dette sæde gør monkeyclass til 'business'

Artiklen fortsætter under billederne ...



Flyselskabets uniformer er inspireret af stilen i 40'erne og 50'erne. Foto: STARLUX

Uniformerne er designet af den lokale designer Sean Yin. Foto: STARLUX

Selv siger han, at ambitionen er, at sætte Taiwan på verdenskortet, når det kommer til luftfart.

- Jeg vil gerne bringe taiwanske flyselskaber til verdensscenen og bryde med stereotyper om, at vi ikke har kvalitet, og vise at Taiwan er berygtet for vores luftfartssikkerhedsrekorder, siger Chang Kuo-wei til mediet Asien Review, mens han udpeger flyselskabet Emirates som den model, Starlux gerne vil efterligne.

Flyrejsen skal være fornøjelig

Om STARLUX kan konkurrere med de to andre store spillere eller ikke, så er der ingen tvivl om, at de har opgraderet spillet.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Interiøret i kabinen er designet af BMW. På Businessclass er der mulighed for at slå sædet helt ned, så man kan ligge. Foto: STARLUX

Flyselskabet har introduceret en helt ny generation af fly, inklusiv det nye A321neo og A350-1000. Ifølge STARLUX vil deres flåde vokse til 27 fly i 2024 og 50 i 2030.

- Vi ser det at flyve som en fornøjelig del af rejsen, og det vil vi gerne tilbyde vores kunder, siger K.W. Nieh til CNN.

Billetterne bliver ikke billige, men ifølge STARLUX vil de være 'fornuftige'. Flyselskabet udtaler, at de ikke vil starte en priskrig, men derimod konkurrere på andre parametre, som for eksempel den ideelle flyoplevelse.

Se også: Sådan flyver du næsten på 1. klasse