Nyt hotel åbner på Nordpolen

Indtil videre har Nordpolen været et af de steder, hvor turismen endnu ikke har fået ordentlig fat. Kun omkring 1000 mennesker besøger hvert år et af Jordens koldeste steder.

Men det kan være, at det ændrer sig nu. For nu har du muligheden for at tilbringe en nat på Nordpolens første hotel, North Pole Igloos, for den nette sum af 95.000 euro (640.000 kroner).

Se også: I seng med Pacman: Overnatning for enhver smag

Hotellet er midlertidigt og åbner i april 2020, hvor det tilbyder en hoteloplevelse for rigtige eventyrer. Hotellet består af 10 opvarmede igloer, hvor gæsterne kan sove under stjernerne i midten af Arktis.

- Nordpolen er en af de mest eksklusive destinationer i verden, men der har aldrig eksisteret nogle komfortable overnatningsmuligheder der, forklarer Janne Honkanen til CNN. Han er grundlægger af Luxury Action, selskabet som står bag hotellet.

Se også: Træt af at kigge på klokken? På norsk ø vil de afskaffe tiden

En nat på Nordpolen

Det meste af året kan man ikke komme til Nordpolen på grund af dårligt vejr. Man kan komme dertil med helikopter i april og med skib i juni og juli.

De 95.000 euro inkluderer to nætter i Svalbard, fly og logistik derfra til Nordpolen og tilbage igen samt en nat på North Pole Igloos hotel, som også inkluderer mad og en guide.

Se også: Er dette isolerede sted med dansk tale den nye turistmagnet?

- Vi stiller alt til rådighed, men du skal helt sikkert have en eventyrers eller forskers sjæl for at være med, siger Honkanen.

Hotellet er et pop-up hotel. Janne Honkanen siger til CNN, at alt, hvad Luxury Action tager med til Nordpolen, vil komme med tilbage igen.

Se også: Feriebyen med isbjørne i baghaven