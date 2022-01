Nyt krydstogtskib har racerbane på taget

Det amerikanske krydstogtrederi Norwegian Cruise Line har for nyligt præsenteret dets nyeste medlem i flåden.

Det skriver Norwegian Cruise Line i en pressemeddelelse.

Der er tale om det nye og gigantiske krydstogtskib ved navn Norwegian Viva, som har plads til 3219 gæster.

Ifølge branchemediet Standby.dk har det kostet rederiet omkring 5,5 milliarder danske kroner at få det 294 meter lange krydstogtskib sat i søen - eller til havs for at være præcis.

Det er dog først i 2023, at skibet er klar til at byde de første gæster velkommen ombord.

Skibet kommer blandt andet til at rumme 11 restauranter, infinitypools og op til flere forskellige underholdningsmuligheder.

Blandt andet vil Norwegian Viva være udstyret med gokart-racerbanen 'The Viva Speedway', som, ifølge rederiets eget udsagn, bliver verdens største af sin slags at finde til havs.

Racerbanen bliver placeret på skibets tag, og man vil således kunne kigge ned på gæster og havets bølger, imens man kører på banen.

Derudover vil krydstogtskibet få 'The Rush and The Drop', som efter sigende skulle blive verdens hurtigste fritfalds-rutsjebane til søs.

Det nye krydstogtskib skal i udgangspunktet benyttes til krydstogter, som varer mellem otte til ti dage, hvor turen skal gå til sydeuropæiske byer som Venedig, Rom, Lissabon og Athen.

Se billeder af krydstogtskibet her ...

Pressefoto: Norwegian Cruise Line