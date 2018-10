Nyt land på førstepladsen: Her er verdens mest magtfulde pas

Det er kendt for at være 'den opgående sols land' og er et af de mest højtudviklede lande i verden, og nu kan Japan også tilføje yderligere prestige på CV'et, da landet i Østasien netop er blevet indehaver af verdens mest magtfulde pas.

Det viser den nyeste rangering foretaget af Henley & Partners Passport Index.

Et japansk pas er dermed det pas, som giver adgang til flest lande i verden, uden man skal ansøge om visum først.

Japanerne var dog lige ved at skulle finde sig i at dele hæderen med singaporeneserne i ø-staten ved sydspidsen af Malayahalvøen, da et pas fra sidste års 'vindere', Singapore, blot giver adgang til ét færre land end det japanske pas.

Et singaporeansk pas giver ifølge rapporten adgang til 189 lande, mens et japansk pas giver adgang til 190 lande.

Frankrig, Tyskland og Sydkorea deles om tredjepladsen, da alle tre lande har et pas, der giver adgang til 188 lande i verden.

Ændring på vej i lufthavnen: Så 'krænkende' bliver check-in

Her ligger det danske pas

Rapporten er baseret på statistik fra 219 lande/territorier udarbejdet af International Air Transport Associatiion (IATA).

Danmark er med et pas, der giver adgang til 187 lande, at finde på fjerdepladsen sammen med Finland, Italien, Spanien samt vores svenske naboer.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Det danske pas er det fjerdemest magtfulde i verden. Foto: Joachim Ladefoged/Ritzau Scanpix

USA, Østrig, Norge, Holland, Portugal, Storbritannien og Storhertugdømmet Luxembourg ligger på femtepladsen med en adgang til 186 lande.

Afghanistan ligger nok engang i bunden af listen med adgang til blot 30 lande, og det samme gør Irak.

Syrien og Somalia deler næstsidste pladsen i rapporten med et pas, som giver adgang til 32 lande.

Du kan se hele listen her.

Se også: Glem alt om London, Paris og New York! Her er verdens mest besøgte by