Nyt lavprisflyselskab kommer til Billund

Det norske lavprisflyselskab Flyr har annonceret sin første rute i Billund Lufthavn.

Den går til Oslo, og dermed er der kridtet op til priskrig med SAS og Norwegian, der indtil nu har haft de direkte ruter til den norske hovedstad for sig selv.

Det skriver Check-in.

Et hurtigt kig ind på Flyrs hjemmeside viser, at første afgang er fredag 8. april, og at billigste sæde er til salg for 472 kroner.

Samme dag kan du flyve med Norwegian fra Billund til Oslo for 347 kroner, mens SAS tager 1249 kroner for en envejsbillet til den norske hovedstad.

Mange nye flyselskaber

Flyr er en ny spiller på det skandinaviske marked for lavprisflyselskaber.

De fleste ruter er med udgangspunkt i Oslo Lufthavn, men selskabet har også allerede etableret sig med nogle få ruter i Københavns Lufthavn.

Trods verdensomspændende pandemi og en til tider næsten lukket luftfartsindustri har de seneste år bragt flere nye flyselskaber til verden. Faktisk overgår antallet af nyåbnede flyselskaber antallet af konkurser.

Norse og Play er andre eksempler på nyåbnede flyselskaber i Skandinavien.