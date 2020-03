Nyt luksushotel designer stole af 2,2 tons plastaffald

Den enes affald er den andens guld.

Det ved den danske møbelvirksomhed Mater og Københavns nye luksushotel Villa Copenhagen alt om, og de har haft rigtig meget skrald at tage af.

For ifølge FN’s miljøprogram, UNEP, udledes der hvert år over 8 millioner tons plastikaffald i verdenshavene.

Plast i havet er altså et udbredt problem, og det har fået møbelproducenten Mater og Villa Copenhagen til at udvikle stolen 'Nova Sea’.

Se også: Fem millioner fårekyllinger flytter ind på dansk hotel

Der er nemlig gået 2,2 tons plastaffald fra havene til 800 Nova Sea-stole.

Nova Sea-stolen er udviklet i samarbejde med Plastix og Letbæk Plast og designet af det danske designstudie ARDE.

Stolenes skal er lavet af 96 % aflagte fiskenet, som udgør en stor trussel mod havmiljøet.

Se også: Klimakamp i rejsebranchen: Tys-tys om kompensationer

Sparer CO2

For hvert kilo plastaffald, der genbruges, spares kloden for 1,7 kilo CO2 sammenlignet med produktionen af eksempelvis nyplast. Det skriver de to samarbejdspartnere i en pressemeddelelse.

Med stolen Nova Sea har Mater og Villa Copenhagen ifølge dem selv bidraget til en minimering af klimaaftrykket med over 3,7 tons CO2.

Villa Copenhagen vil med deres stole og fokus på bæredygtigt interiør gerne være med til at inspirere den resterende del af den danske hotelbranche.

- Mange taler i dag om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, men der er færre, der rent faktisk handler på dem. Vores samarbejde med Mater er en bekræftelse på, at bæredygtigt produceret design ikke behøver at gå på kompromis med hverken kvalitet eller udseende. Ved at vælge et design, der er produceret med omtanke for verden, kan vi både få 800 luksuriøse konferencestole og være med til at reducere klimaaftrykket, siger Peter Høgh Pedersen, Managing Director i Villa Copenhagen, i en pressemeddelelse.

Udover at stolene er gode for havmiljøet, så har de også sparet en del CO2. Foto: Mater

Se også: Togselskab vil plante et træ for hver afgang

Ambition om at være nyskabende

Mater har siden 2006 været designbranchens svar på kvalitetsmøbler og holdbar skandinavisk æstetik. Men ambitionen er langt større end blot at skabe dansk design med unikke detaljer.

- Jeg grundlagde Mater for at skabe nytænkende og bæredygtige alternativer i møbelbranchen. Formålet er at passe bedre på kloden, ved at skabe mere skånsomme produktionsmetoder af design uden at gå på kompromis med kvaliteten. Folk har ret til at vide, hvad de køber, hvad de støtter, og hvordan de kan gøre en konkret forskel gennem deres køb af designmøbler. Det håber vi at kunne sætte fokus på i samarbejdet med Villa Copenhagen, siger Henrik Marstrand, grundlægger af Mater.

Villa Copenhagen er beliggende i den gamle centralpostbygning i København fra 1912. Hotellet slår dørene op i april 2020 og vil blandt andet kunne tilbyde Danmarks dyreste suite.