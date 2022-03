Nyt rejseselskab vil være det største i Danmark

Rejseselskabet Corendon har ambitioner om at være blandt de største udbydere af charterrejser i Danmark

Rejsebranchen har været ganske udfordret under coronapandemien, hvor rejseaktiviteten har været på et yderst beskedent niveau.

Det har dog ikke sat en stopper for, at rejseselskabet Corendon, som har hovedsæde i Holland, har etableret sig i Danmark i selvsamme periode.

I knap fem måneder har Corendon været på det danske marked, og selv om selskabets tilstedeværelse i Danmark stadig er i en spæd start, så er der store ambitioner for fremtiden.

Det skriver Finans, som har interviewet Deniz Jensen, salgsdirektør for Corendon i Danmark, om selskabets visioner.

- I år forventer vi at sælge 45.000 charterrejser fra Danmark, og målet er at komme endnu længere i de kommende år, siger han til Finans.

Corendon satser især på prisvenlige rejser til Tyrkiet samt andre populære rejsemål som Grækenland og Spanien.

Planen er, at de første danske gæster skal flyves til Antalya i Tyrkiet 8. april.

Corendon er et veletableret rejseselskab i Holland, som havde omkring 800.000 gæster før coronapandemien.

Minder om det hollandske marked

Atilay Uslu, der er stifter og storaktionær i Corendon, udtaler til Finans, at man blandt andet har valgt at etablere selskabet i Danmark, fordi danskerne minder om hollænderne, hvorfor han er overbevist om, at selskabet også vil få succes på det danske marked.

Corendon flyver til 25 rejsemål og driver otte hoteller i flere lande.

Rejseselskabet benytter typisk flyselskabet Corendon Airlines, som Atilay Uslu også er medstifter af, når turister skal til og fra deres rejsemål.

I første omgang vil Corendon Airlines dog ikke flyve med danske passagerer. Corendon har lavet en aftale med det danske flyselskab DAT, som skal stå for at flyve med passagerer til og fra Danmark. Aftalen løber fra starten af april frem mod slutningen af oktober.