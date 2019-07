Nyt stort feriecenter til Als

Børnefamilier med hang til vand og bølger får fra 2023 endnu et feriecenter at vælge imellem.

I 2023 åbner et stort feriecenter på den nordlige del af Als. Det står klart, efter at finansieringen af projektet er faldet på plads. Feriecentret Nordals Resort vil koste 1,3 milliarder kroner. Pengene kommer fra ejerfonden bag Danfoss og virksomheden Linak, der har milliardæren Bent Jensen i spidsen, samt Sønderborg Kommune. Knap halvdelen af pengene kommer fra ejerfonden bag Danfoss og virksomheden Linak samt Sønderborg Kommune. Den resterende del vil blive lånt.

Der skal blandt andet bygges 500 feriehuse, et vandland og et strandområde med promenade og havbad.

Det første spadestik forventes at blive taget i november 2020. Det nye feriecenter forventes at kunne tiltrække 200.000 turister om året og skabe 300 job.

- Vi har sammen med kommunen dannet et udviklingsselskab, og vi spurgte os selv, hvad snakker vi egentlig om. Hvor store er investeringerne, og hvordan får vi det hele finansieret. Vi har i forløbet vænnet os til tanken om, at vil vi det her projekt, så bliver vi nok nødt til at gøre det selv. Efterhånden som projektet er blevet mere krystalliseret ud, har vi sagt, vi vil se, hvad det bliver til, og så er vi også villige til at støtte ferieresortet med 1,2 milliarder kroner, siger Peter Mads Clausen ifølge jv.dk

