Nyt studie afslører viden om mystisk, forhistorisk monument

Det forhistoriske monument Stonehenge, der er beliggende i Wiltshire i England, har længe været omdrejningspunkt for mystisk.

For selv om mange eksperter såvel som lægmænd har givet deres bud på, hvad monumentet blev brugt til i fortiden, så er Stonehenges formål endnu ikke helt afklaret.

Nu mener Timothy Darvill, som er professor i arkæologi ved Bournemouth University i Storbritannien, imidlertid at have knækket koden.

I et nyt studie, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Antiquity, konkluderer han, at Stonehenge fungerede som en form for solkalender.

Det skriver flere internationale medier, herunder CNN.

Kalender af sten

Stonehenge er et 4500 år gammelt monument, som blandt andet består af store stenblokke, der tilsammen udgør en cirkel.

Der er brugt to typer af sten - henholdsvis blåsten og sarsensten.

Der er i alt 30 sarsensten, og ifølge Timothy Darvills teori fungerer disse sten som en form for kalender, da hver af dem repræsenterer en dag inden for en måned.

Desuden siger teorien, at de 30 sten tilsammen udgør tre uger af 10 dage.

Tilsammen giver det kun 360 dage, men der er desuden fem øvrige sten, der er formet som en hestesko, som også indgår i teorien. På den måde kan stencirklen repræsentere et kalenderår på 365 dage.

Teorien går altså på, at befolkningen i Wiltshire brugte Stonehenge til holde styr på årets dage. Man har tidligere fundet eksempler på lignende solkalendere - blandt andet i Det Gamle Egypten.

Omgivet af mystik

Det er ikke første gang, at ideen om, at Stonehenge blev brugt som solkalender, er blevet luftet.

Derudover har der været teorier om, at stedet blev brugt som gravplads, til religiøse ritualer eller som et symbol på sammenhold.

Det vides endnu ikke med sikkerhed, hvilket formål Stonehenge reelt havde, og Timothy Darvills nye teori er nødvendigvis heller ikke helt skudsikker.

Blandt andre mener Mike Parker Pearson, professor ved Arkæologisk Institut ved University College London og leder af et projekt, som undersøger stenene ved Stonehenge, at 'tallene ikke stemmer overens'.

Af samme grund mener han ikke, at solkalender-teorien er gangbar.