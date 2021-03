Nyt studie: Rejsebobler skyld i stor smittespredning

Er rejsebobler vejen frem, hvis også ikke-vaccinerede danskere skal have mulighed for at komme på udlandsferie til sommer?

I sommeren 2020 lavede Storbritannien aftaler om karantænefri rejsebobler med en række europæiske lande.

Nu har den britiske sundhedsstyrelse undersøgt, hvad disse rejsebobler - hvor de rejsende altså ikke behøvede at gå i selvisolation ved hjemkomst til Storbritannien - betød for smittespredningen i landet.

Det skriver Sky News.

Ingen restriktioner: Populære ferielande slår dørene op på vid gab for vaccinerede

Græsk-britisk fadæse

Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at især rejseboblen til Grækenland var skyld i en betydelig spredning af coronavirus.

Britiske turister hjemvendt fra Kreta, Rhodos og Santorini tegnede sig for 21 procent af alle importerede smittetilfælde henover sommeren.

Rejseboblen til Grækenland blev holdt åben helt frem til november, mens man undervejs lukkede til blandt andre Spanien og Frankrig på grund af stigende smitte.

Udenrigsministeriet: Bliv hjemme i påskeferien

Karantæne gør en forskel

Sammenligner man med destinationer, hvor der var krav om karantæne ved hjemkomst, så gjorde restriktioner som karantæne 'en betydelig forskel', siger forskerne.

Ifølge studiet har restriktioner reduceret antallet af kontakter med 40 procent for de briter, der blev smittet med coronavirus, mens de var på ferie i udlandet.

- Manglende begrænsning af rejser til og fra Grækenland ser ud til at have ført til unødvendig import af en stor mængde virus, siger Simon Clarke, der er lektor i cellulær mikrobiologi ved University of Reading, til Sky News.

Det omtalte studie er endnu ikke blevet peer-reviewed.

Endnu et krydstogtselskab med krav om vaccine