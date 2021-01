Nyt studie: Verdens hajer svømmer mod udryddelse

To tredjedele af verdens hajer og rokker er forsvundet over de sidste 50 år, viser nyt studie

Synet af hajfinner, der skærer sig gennem havet, er frygtet af surfere og strandgæster. Men måske der snart ikke er noget at være bange for.

Hajer og rokker kan nemlig være på vej mod udryddelse. Det er den nedslående melding i et nyt studie i det videnskabelige tidsskrift Nature.

Her er det hajen, der er den lille. Og mennesket, der er den store.

Studiet viser nemlig, at vi over 50 år har mistet 71 procent af havets hajer og rokker. Og at hovedårsagen til den triste udvikling er øget fiskeri.

Nathan Pacoureau, en af hovedforfatterne til studiet, opfordrer til handling.

- Intet tyder på, at faldet er på vej til at stoppe, siger hun til Guardian.

- Der er brug for handling, hvis vi skal undgå et total kollaps. Dette er et wake up-call for verdens beslutningstagere.

Sensationelt fund: Troede den sidste var død

Flere truede arter

Set på den lyse side er det altså ikke for sent at redde verdens haj- og rokkebestand, selvom der er enkelte arter, for hvem fremtiden ser yderst sort ud.

Bestanden af djævlerokker er for eksempel gået tilbage med 85 procent, mens den tidligere så udbredte hammerhaj ifølge studiet er på kanten af udryddelse.

I alt er halvdelen af verdens 31 oceaniske haj- og rokkearter på IUCN’s rødliste over truede dyrearter.

I 2020 blev der indberettet 129 hajangreb på mennesker, viser en årlig undersøgelse fra Florida Museum, som netop er offentliggjort.

I alt 13 personer døde i forbindelse med angrebene. Heraf var 39 angreb 'provokerede'. Det betyder, at hajerne blev opsøgt af mennesker, for eksempel dykkere.

Her går det godt: Australien runder tiende dag uden smitte