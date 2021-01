Nyt supertog: Næsten lige så hurtig som et passagerfly

Kina hævder at være på trapperne med verdens hurtigste tog

Der er fart på udviklingen af nye højhastighedstog i Kina i øjeblikket.

Det folkerige land mod øst spytter det ene nye supertog ud efter det andet, og ved en nylig pressekonference løftede landets ingeniører så sløret for, hvad der ligner kirsebærret på toppen af flødeskumskagen:

Et magnettog med en tophastighed på 620 kilometer i timen.

Det skriver CNN.

Da der kun er tale om en prototype, er verdensrekorden for højeste hastighed opnået af et tog stadig på japanske hænder. Den blev sat på en testbane i Yamanashi for seks år siden og er på 603 kilometer i timen.

Superledende magneter

Hvis det nye tog fra Kina virkelig kan køre 620 kilometer i timen, nærmer vi os hastigheder, der kan konkurrere med flytrafikken. De fleste passagerfly ligger mellem 700 og 900 kilometer i timen, når de er i luften og har opnået den ønskede flyvehøjde.

Ligesom andre magnettog gør det nye supertog fra Kina brug af superledende magneter, der får det til at ligne, at toget svæver over skinnerne.

På billedet ses en 21 meter lang prototype af Kinas nye supertog. Foto: STR/Ritzau Scanpix

Kina satser stort på at blive førende inden for højhastighedstog. Foto: STR/Ritzau Scanpix

Toget blev præsenteret i Chengdu i den vestlige region Sichuan, hvor det også er planen, at det skal have sin base, når det er klar til at rulle ud om 3-10 år.

Kina er førende inden for produktion af højhastighedstog. Landet har 37.900 kilometer højhastighedsstrækning, hvilket er mest i hele verden.

Den højeste hastighed for et tog målt i Danmark er på 255,6 kilometer i timen.