Observatorium vil opføre stjernekigger-shelters

Alt mens coronaen året igennem har trimmet godt og grundigt i menneskemængderne på gågader, arbejdspladser og i indkøbscentre, har landets shelters oplevet besøg som aldrig før.

Pandemien har givet yderligere medvind til en i forvejen spirende interesse for outdoor-aktiviteter.

Og den interesse vil Observatoriet i Brorfelde syd for Holbæk gerne bygge videre på. Det skriver TV2.

Ifølge mediet vil Observatoriet opsætte fire shelters i naturen.

Det er imidlertid ikke helt ordinære shelters, Observatoriet planlægger. Med runde vægge og glastag skal de bringe de logerende helt tæt på naturen.

Det er arkitekten Kristoffer Teglgaard, der står bag designet af de fire shelters, der hver har plads til seks-otte personer.

Meningen med de hvælvede vægge er, at man kan sidde op ad dem og kigge ud af glastaget på stjernehimlen. De fire shelters kommer derfor også til at stå fri af beplantning, så man kan få det bedst mulige udsyn til himlen, skriver TV2.

Shelters for alle

De fire shelters forventes at stå klar til brug fra sommeren 2021 som en del af det tværkommunale projekt 'Istidsruten', en 390 kilometer lang oplevelsesrute, og vil indgå i Observatoriets øvrige lejrskoletilbud.

- Vi har forskellige forløb inden for biologi og astronomi, og i stedet for at tilbyde indendørs køjesenge tænkte vi, at de her shelters kan give en ekstra dimension til lejrskoleoplevelsen, siger Julie Bouchet, leder af Observatoriet, til TV2.

