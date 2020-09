Ø på tidsrejse: Vil indhente New Zealand

Jorden er inddelt i tidszoner, men én af de 24 lodrette linjer over kloden er mere indgribende end andre: Den internationale datolinje.

Den zigzagger sig ned gennem Stillehavet og adskiller øst og vest i to kalenderdage.

For beboerne på den lille ø Niue betyder det, at de er 23 timer efter New Zealand, som er det land, der har den tætteste forbindelse til øen.

Derfor overvejer Niue nu at skifte tidszone, så i dag bliver til i morgen.

Det skriver Guardian.

En af verdens mindste nationer

Niue er med under 2000 indbyggere en af verdens mindste nationer.

Niue ligger i det sydvestlige Stillehav cirka 2400 kilometer nordøst for New Zealand. Illustration: TUBS/Wikimedia Commons

Landets premierminister Dalton Tagelagi fortæller til Guardian, at han er åben over for idéen med at skrue tiden 23 timer frem.

- Jeg kan ikke se, at der i øjeblikket skulle være en ulempe ved det, siger han.

- Men laver vi ændringen, skal vi sikre os, at det er til gavn for vores land og befolkning.

Kirkegængere kan stå i vejen

Især de erhvervsdrivende på Niue vil have fordel af at indstille uret til newzealandsk tid.

- Newzealændere og australiere holder weekend, når vi er på arbejde om fredagen. Og de er tilbage på arbejde om mandagen, når vi sidder i kirken, siger Terry Coe, der er parlamentsmedlem på Niue.

Han har for nylig fremsat forslaget om at skifte tidszone for landets parlament. Forslaget blev ikke vedtaget i første omgang, men premierministeren har udtalt, at man vil holde muligheden i live.

Ifølge Terry Coe er udfordringen at overbevise det niueanske folk, der er kristne.

- Vi er et meget religiøst folk. Hvis vi skifter tidszone, vil nogle ikke tro på, at det er søndag, når de skal i kirken, siger han.

Hawaii repræsenterede Stillehavet

Det var på en international kongres i 1884, at verdensledere besluttede at inddele Jorden i 24 tidszoner.

Hawaii var eneste repræsentant for landene i Stillehavet.

Derfor er der i dag flere stillehavsøer, som er adskilt med næsten et helt døgn, selv om de kun er placeret nogle få hundrede kilometer fra hinanden.

Hvis Niue ender med at skifte tidszone, er de langt fra de første. Der er eksempler på, at lande i Stillehavet har drejet urskiven et døgn frem - også uden at det har skabt nævneværdige problemer for den ugentlige søndagsprædiken.

