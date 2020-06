Øh! Den er lyserød

Oversøiske rejser har lang udsigt. Men man kan heldigvis godt drømme sig hen til fjerne egne, man kan besøge, når coronavirussen igen slipper sit tag i Verden.

Og hvad vil være mere eksotisk end at dykke ned og finde verdens eneste lyserøde mantarokke?

I det varme vand ud for australske Great Barrier Reef lever Clouseau, verdens eneste lyserøde mantarokke.

Rokken, der er opkaldt efter Inspektør Clouseau fra 'Den lyserøde panter'-filmene, er kun set ti gange, siden den blev opdaget i 2015.

En 'rødhåret' rokke

Og lige siden har biologer undret sig over, hvorfor Clouseau har fået sin flotte farve.

- Det er ikke fordi, Clouseau er syg, eller fordi han spiser skaldyr ligesom flamingoen. Det er en genetisk mutation, der giver ham farven, fortæller hajbiolog Matilde Sort fra WWF Verdensnaturfonden.

- Det er det samme, som når mennesker er rødhårede eller har fregner. Den fine lyserøde farve slår bedst igennem hos insekter og mantarokker åbenbart, men man ser også leoparder og store pandaer med det - dog er de er mest lys-rød-brune.

Clouseau tilhører den familie af rokker, der hedder mobulidae, der omfatter 12 arter, hvor mantarokken er den største, med et vingefang på op til syv meter og en vægt på 3 ton.

Mantarokkerne kendes også som ’djævlerokker’, og kan blive omkring 50 år gamle.

Men selv om de har et diabolsk navn, så er de på ingen måde farlige.

- De spiser plankton ligesom bardehvaler, og har ikke en pig, de kan stikke med, fortæller Matilde Sort.

Sårbare for overfiskeri

Mennesket er derimod farlig for mantarokkerne.

- De er jaget vildt, og bliver høstet for deres gæller, som bliver brugt i traditionel kinesisk medicin, selvom det er forbudt at handle med gællerne, siger Matilde Sort.

Derfor er mantarokker også listet som ’sårbare’ på den internationale rødliste, og der bliver færre af dem.

- Rokkers biologi er sådan skruet sammen, at de bliver sent kønsmodne og får få unger. Hunnerne bliver først kønsmodne, når de bliver op mod ti år, går drægtige i op til 380 dage, og får sjældent mere end én unge ad gangen. Derfor tager det lang tid for dem at komme sig som bestand, når der fiskes for hårdt på dem, fortæller Matilde Sort.

Hvis du er helt vild med at lede efter Clouseau, så er han hver gang spottet i vandet ved Lady Elliot Island i den sydlige del af Great Barrier Reef.