Øjne på bagdelen forvirrer løver

Talemåden, at øjnene er sjælens spejl, kender vi alle. Det er en smuk tanke, der imidlertid har sin undtagelse i et nyt forskningsprojekt. Det må man i hvert fald håbe.

I Botswana har forskere fra blandt andet University of New South Wales i Australien malet øjenpar på køernes bagdele for at forsøge at komme et udbredt problem til livs: At løverne angriber bøndernes kvæg. Det får bønderne til at skyde løverne, og det er et problem, for løven er en truet dyreart. Det skriver dr.dk.

Ved at male øjne på køernes rumper redder de i sidste ende løverne fra at blive skudt. Samtidig kan bønderne beholde de kvæg, de er dybt afhængige af. Så det er en win-win.

Opdaget i bagholdsangreb

I en periode over fire år har forskerne testet ideen med øjnene. I alt 683 køer fik malet øjne på bagdelen. Hver 24. dag blev malingen frisket op. Ikke én ko blev angrebet af de store katte, hvorimod 15 køer, der ikke var blevet malet, blev snuppet af løver, skriver dr.dk.

Hvorfor forsøget synes at virke vides endnu ikke. Men forskernes teori er, at løverne tror, de er blevet opdaget. Løven fanger normalt sit bytte via bagholdsangreb. Den sniger sig ind på byttet uden at blive set, og jo nærmere den kommer, inden den angriber, jo mindre energi bruger den på at fange og nedlægge byttedyret. Forskerne mener, at løven dermed foretager en risikovurdering, når den ser øjnene på lang afstand. Det kan simpelthen ikke betale sig. Det skriver dr.dk.

Om projektet er gangbart i forhold til naturbevarelse betvivles dog.

- Jeg tror, det bliver besværligt at male øjne på køer hele tiden. Og så er rovdyrene jo ikke dumme. På et tidspunkt vil en løve alligevel få fat i en ko med øjne på bagdelen. Men det er selvfølgelig et positivt tiltag i området i Botswana, hvor det virker. Og det er jo bedre at gøre det her, end at slå løverne ihjel, siger zoolog ved Zoologisk Have København, Mikkel Stelvig til DR.

Foreløbig kan køerne dog trygt tygge drøv med rumpen i vejret. Den gamle talemåde om øjne i nakken, er flyttet sydpå.

