Ørkenstat åbner for udenlandske turister

Dubai har valgt at genåbne grænserne for udenlandske turister fra 7. juli

’43 grader, solrigt og med en moderat brise’. Sådan beskriver britiske BBC’s vejrtjeneste vejret i Dubai 7. juli, hvor ørkenstaten har valgt at genåbne sine grænser for udenlandske turister.

Der er med andre ord dømt endnu varmere vejr for dem, der ikke har nok i den glohede danske sommer. Og i øvrigt ikke lader sig bremse af, at den danske regering ikke på nuværende tidspunkt har givet grønt lys til indrejse i ørkenstaten, der de seneste år er blevet et populært rejsemål.

Genåbningen sker dog med en række forbehold, skriver Standby.dk.

For det første skal man ifølge mediet have en international sundhedsforsikring med sig, der dækker covid-19-sygdom under opholdet, ligesom man skal kunne fremvise en negativ coronatest med under fire dage på bagen.

Hvis man ikke er i besiddelse af sådan en, vil man blive testet i lufthavnen. Og skulle prøven vise sig at være positiv, ryger man direkte i karantæne på en ‘institutionel facilitet’.

Man kan med andre ord godt vinke farvel til det bookede hotelværelse.

Dubais myndigheder har også genåbnet landets strande, men det er sket med et krav om, at de besøgende holder mindst to meters afstand.

Standby.dk skriver, at flyselskabet Emirates allerede i sidste uge genoptog flyvninger på ruten mellem Dubai og København. Det er sket som led i en større oprustning efter krisen, og koncernchefen fortæller i en pressemeddelelse, at flyselskabet allerede nu flyver til Dubai fra 40 byer.

