Østrigsk landsby: Bliv væk Disneyfans!

Den østrigske by Hallstatt med kun 780 indbyggere modtager hver dag omkring 10.000 gæster. Nu opfordrer borgmesteren turisterne til at blive væk

Den lille østrigske landsby Hallstatt, som ligger i delstaten Oberösterreich, er kendt for sin idylliske placering og for sin plads på Unescos Verdensarvsliste.

Derfor har byen altid været et velbesøgt sted, men de seneste år er antallet af besøgende eksploderet.

Derfor beder borgmesteren Alexander Scheutz nu turister om at blive væk fra Hallstatt, da byen ikke kan kapere flere mennesker. Især Disneyfans bliver bedt om at holde sig væk. Det skriver flere medier blandt andet The Guardian og Daily Mail.

Siden Disneyfilmen 'Frost' kom ud i 2013 er besøgsantallet eksploderet i byen. Det siges nemlig, at byen er brugt som inspiration for den fiktive by Arendelle i filmen, og det har fået mange fans fra hele verden til at valfarte til byen.

- Hallstatt er en vigtig del af vores kulturhistorie, det er ikke et museum. Vi vil gerne reducere antallet af besøgende med mindst en tredjedel, men vi har ikke nogen ret til egentlig at stoppe dem, siger borgmester i Hallstatt Alexander Scheutz til Daily Mail.

Den nye film 'Frost 2', som havde verdenspremiere 7. november 2019, bekymrer nu byens indbyggere, da de er bange for, at endnu flere fans vil lægge vejen forbi. Siden premieren har 'Frost 2' indtjent 1,325 milliarder dollars (8,988 milliarder kroner) på verdensplan og er dermed den mest indbringende animationsfilm nogensinde.

Populær i Asien

Byen begyndte for alvor at tiltrække turister fra Asien i 2006, da et sydkoreansk rejseprogram satte fokus på stedet.

I 2011 brugte en kinesisk rigmand næsten en milliard dollars på at skabe en identisk kopi af den smukke landsby i Kina. Dette tiltrak mange turister, som ville se den ægte vare, men det var først efter 'Frost' kom ud, at byen virkelig blev plaget af overturisme.

Hver dag ankommer der i gennemsnit 10.000 besøgende til byen. Det siges, at byen nu har seks gange så mange turister per indbygger end Venedig, som også lider under overturisme.

Og det er ikke alle turisterne, der opfører sig lige pænt. Det er tidligere blevet rapporteret, at visse besøgende tror, at de kan gå ind i folks huse.

- Min mor vågnede en dag op og fandt nogle kinesiske turister i hendes soveværelse, fortæller en cafeejer i Hallstatt ifølge Daily Mail.

