Øv! 2021 byder på et minimum af gratis feriedage

Nu er du advaret: 2021 er et ægte arbejdsgiverår.

Hvor du sidste år kunne glæde dig over ti gratis fridage, må du i år nøjes med syv.

Det skyldes, at mange hellig- og mærkedage ligger på en lørdag eller søndag.

Det er eksempelvis tilfældet med den næste juleferie, hvor hver og en af de tre fridage, som du normalt nyder godt af, er placeret i weekenden. Så med mindre du har en overenskomst, der giver dig ret til at holde fri 24. og 31. december, er der ingen gratis feriedage overhovedet næste jul.

Det bliver et langt efterår

Påsken kan den årlige forskydning i ugekalenderen dog ikke rokke ved.

Her er du som altid sikret tre feriedage - skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag. Ligeledes har du fri 30. april, hvor det er store bededag.

Men så kommer dårligdommene.

I hvert fald for de mange danskere, der normalt kan glæde sig over at holde fri 1. maj og grundlovsdag. Begge dage falder nemlig på en lørdag.

Årets sidste gratis feriedag falder allerede 24. maj, hvor det er 2. pinsedag. Derfra er du nødt til at bruge de feriedage, som du selv optjener i løbet af året.

Her kan du sætte kryds i kalenderen Nytårsdag: 1. januar Skærtorsdag: 1. april Langfredag: 2. april 2. påskedag: 5. april Store bededag: 30. april Kristi himmelfartsdag: 13. maj 2. pinsedag: 24. maj

