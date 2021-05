Officielt: København får ny badestrand

Det er officielt. København skal have sin tredje sandstrand, og den er allerede klar til at tage imod badegæster til sommer.

Det skriver TV 2 Lorry.

Stranden kommer til at ligge i Valbyparken og bliver 120 meter lang.

Den har været på tale i næsten ti år, og undervejs har der været rejst tvivl om vandkvaliteten og dermed også badeforholdene, da der bliver udledt store mængder urenset spildevand fra to vandløb i nærheden.

Det er da heller ikke lykkedes at leve op til kravene om badevand af 'god' kvalitet, og stranden må tage til takke med klassificeringen 'tilfredsstillende', hvilket har betydning for, hvor mange dage den må være lukket for badning.

Undersøgelser har tidligere betegnet badevandet i Kalveboderne, som farvandet ud for den nye strand i Valbyparken hedder, som værende af 'dårlig' kvalitet.

De lokale har glædet sig

Ikke desto mindre har Københavns Kommune vurderet, at stranden kan åbne.

Det er da også en glad og tilfreds teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (Ø), der udtaler i en skriftlig kommentar til TV 2 Lorry.

- Jeg er rigtig glad for, at badestranden endeligt bliver færdig. Og jeg er især glad på de lokales vegne. Jeg ved, at københavnerne i Sydhavn og Valby har ventet længe og virkelig glædet sig til at kunne bruge stranden og vandet, og derfor er det selvfølgelig dejligt, at vi nu kan imødekomme deres ønske.

Valby Lokaludvalg skriver på sin hjemmeside, at de bakker op om åbningen.

Københavns andre strande er Amager Strandpark og Svanemøllestranden på Østerbro.