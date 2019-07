Officielt: Nu kommer Europas første LEGO-vandland

Er du en vandhund og vild med LEGO-klodser, så er der særdeles gode nyheder.

Næste år åbner Europas første LEGO-vandland som et særskilt område i Italiens største forlystelsespark, Gardaland.

Det er desuden første gang nogensinde, at der åbner et LEGO-vandland i en forlystelsespark, som ikke er en del af Legoland-brandet.

Det oplyser Gardaland i en pressemeddelelse. Endnu er det sparsomt med oplysningerne fra Gardaland om, hvad gæster kan forvente, når de besøger LEGO-vandlandet, og hvilke forlystelser den nye park vil indeholde.

De fortæller dog, at 'LEGOLAND Water Park' bliver vandlandets officielle navn, og at vandlandet retter sig mod familier med børn i alderen to til tolv år.

Det bliver yderligere offentliggjort, at forlystelserne i parken vil tage udgangspunkt i LEGO-brandets værdier 'sjov leg, fantasi, kreativitet, læring, omsorg og kvalitet'.

Turistmål

Hos Gardaland glæder man sig over snart at kunne integrere LEGO-brandet i den italienske forlystelsespark.

- LEGO-mærket er kendt globalt og vil uden tvivl bidrage til at styrke Gardalands position som et af de største europæiske turistmål, ligesom det vil fremhæve parken som en af de største spillere, når det kommer til familieunderholdning, siger Aldo Maria Vigevani, direktør i Gardaland, i pressemeddelelsen.

Hos LEGOs italienske afdeling kalder man det 'for fantastiske nyheder'.

- Vi er meget stolte, og jeg er sikker på, at parken vil fylde både de unge og voksne LEGO-bygherrer, der lidenskabeligt følger klodsen, med glæde, siger Paolo Lazzarin, som er administrerende direktør ved LEGO Italia.

I forvejen ligger der LEGO-vandland i både Legoland Florida og Legoland Dubai.

