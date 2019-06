Også din favorit? Her er danskernes foretrukne rejseselskab

Når der skal bookes ferie, er der især ét rejseselskab, som de danske forbrugere er vilde med.

En analyse foretaget af analyseinstituttet YouGov viser, hvilke rejseselskaber og rejsesøgemaskiner, som danskerne har den bedste opfattelse af, og hvor de overvejer at købe deres ferie.

Resultaten af analysen, YouGov BrandIndex, viser, at Spies er det mest foretrukne rejseselskab blandt de danske forbrugere.

Det skriver YouGov på sin hjemmeside.

Her er danskernes foretrukne rejseselskaber ifølge YouGov. Grafik: YouGov

Således er Spies med en score på 24,4 det rejseselskab, som de danske forbrugere har det bedste indtryk af.

Scoren udregnes ved, at YouGov spørger, hvilke selskaber de adspurgte i undersøgelsen overordnet har et positivt indtryk af, og hvilke man har et negativt indtryk af. Scoren beregnes som positive minus negative tilkendegivelser.

Bravo Tours og FDM Travel følger på pladserne efter Spies som de foretrukne rejseselskaber med en score på henholdsvis 19,5 og 19,1.

Spies er også det selskab flest danskerne ville overveje at købe fra, næste gang de skal rejse. 19,6 procent af danskerne overvejer ifølge analysen Spies ved næste rejse, mens 17,4 procent vil booke via Momondo, og 16,4 procent overvejer Bravo Tours.

De unge booker anderledes

Nok er Spies det rejseselskab, som de fleste danskere har et positivt indtryk af, men der kan være udfordringer på vej for rejseselskaberne.

For rejseselskaberne bliver fravalgt af de unge under 40 år og særligt af de, der bor i større byer.

Blandt de unge er det i stedet søgemaskinen Momondo, som er det foretrukne sted at finde sin næste ferie.

De unge under 40 år er især vilde med søgetjenesten Momondo. Grafik: YouGov

Her ligger Momondo klart øverst med en score på 29,2, mens andenpladsen går til Booking.com med en score på 18,2.

Airbnb har skiftet bundplaceringen ud med en tredjeplads med en score på 18,2 foran de mere veletablerede rejseselskaber på markedet. Spies ligger i bunden af rankingen blandt de unge med en score på 13,0.

