Om bord på knogleekspressen: Så voldsom var dette års vinterferie

I dag påbegynder vi uge 9, hvilket betyder, at landets to officielle vinterferie-uger, uge 7 og uge 8, er forbi, og at mange skiglade danskere har kørt årets sidste tur ned ad pisten på skiferien, og i stedet har vendt snuden hjemad.

Det er dog ikke alle hjemvendte danskere, der kan sætte sig til rette foran skrivebordet på jobbet, selvom skiferien er forbi.

Ifølge SOS International kommer flere end 1500 nordiske skiturister nemlig så slemt til skade på skiferien hvert år, at de har brug for lægehjælp og rejseassistance via assistanceorganisationens alarmcentral. Ud af dem er hele 7-800 danskere.

Og i år har ikke været nogen undtagelse. Tværtimod, fortæller SOS International:

- Der har været ekstra travlt på alarmcentralen denne sæson, hvor henvendelserne fra skisportsstederne har ligget omkring 15% over, hvad vi har set tidligere år i samme periode. Derfor forventer vi også, at vi lige som de seneste år kommer til at hjælpe skiskadede danskere, hvis samlede skade- og behandlingsudgifter løber op i mere end 13 millioner kroner.

Se også: Delevenlige danskere: Vi følges med fremmede på vinterferie

Kristian på knogleekspressen

Den danske assistanceorganisation har i de seneste uger fløjet med ekstra ambulancefly, hvilket betyder, at de har været oppe på hele tre ambulanceflyvninger om ugen.

Det er dog ikke kun typiske skiskader, organisationen hjælper med. Faktisk udgør de alvorlige skiskader 'kun' omkring halvdelen af alle SOS Internationals sager. De resterende sager drejer sig blandt andet om ikke-skirelaterede uheld samt sygdom.

En af dem, der i dette års vinterferie fik brug for en plads på ambulanceflyet - også kaldet ’knogleekspressen’ - til andet end en almindelig skiskade, var Kristian Horsager, som blev dårlig og indlagt på intensiv under sin skiferie i Østrig i uge 7.

- Det viste sig, at han havde fået sukkersyge og for at komme sikkert hjem, havde han brug for løbende at blive tilset af en læge på turen. Så Kristian og hans kæreste fik plads på ambulanceflyet fra Salzburg til Aalborg om lørdagen, hvor der både var dansk læge og sygeplejerske om bord til at tage sig af ham og fire andre patienter med typiske skiskader, oplyser SOS International, som havde et kamerahold med, der kunne filme Kristian Horsager på turen hjem til Danmark.

Se videoen i playeren øverst oppe.

Se også: Sådan undgår du skader på skiferien

Så mange mænd bliver skadet

Når det kommer til slemme skiskader, der kræver liggende hjemtransport på båre, er det især mændene, der fylder ’knogleekspressen’ godt op, lyder det fra SOS International, der har taget et kig i deres statistikker, som viser, at danske mænd har brug for båretransport hjem fra skiferien dobbelt så ofte som danske kvinder.

- Når så mange af vores båretransporter optages af mænd, så kan det måske hænge sammen med højere fart og mere aggressiv kørsel hos de mandlige skiløbere, som så betyder, at de får mere alvorlige skader, når det går galt, siger divisionsdirektør i SOS International Karin Tranberg.

Når det kommer til lettere skiskader er fordelingen mellem mænd og kvinder nogenlunde lige. Drengene og mændene står dog - med 54 procent - for størstedelen af småskader, viser tal fra SOS International.

Se også: Dansk børnefamilie i Østrig: 'Tre politimænd kom og rystede med peberspray'