Om få år kan du køre med nattog mellem København og Oslo

Hvis alt går efter planen, kan danskere såvel som nordmænd inden for en overskuelig fremtid stige ombord på et nattog mellem København og Oslo.

For ifølge den norske regering vil en sådan togtur kunne stå klar fra december 2024.

Det skriver Politiken.

Regeringen i Norge har bedt det norske jernbanedirektorat om at undersøge mulighederne for et nattog mellem de to nordiske hovedstæder.

Stein Batalden, der er sektionschef i Jernbanedirektoratet i Norge, fortæller til Politiken, at der lige nu er en stigende interesse for internationale togrejser, og at nordmændene ønsker bedre togforbindelser til København.

- København er kendt som en meget populær destination for nordmænd, som skal på ferie eller weekendtur, siger han.

- Vi har også forstået det sådan, at et nattog fra København til Oslo vil være interessant for det danske marked, for eksempel for at komme til skidestinationerne i de norske fjelde.

Jernbanedirektoratet undersøger derfor markedet og priserne for nattog, hvor man skal sammenfatte et udkast på en nattogsløsning inden 20. maj 2022.

Danmarks transportminister, Benny Engelbrecht (S), bekræfter over for Politiken, at han har været i kontakt med de norske myndigheder om muligheden for et nattog mellem København og Oslo.

Han tilkendegiver over for mediet, at han i udgangspunktet er positiv stemt over for forslaget.