Ombord på verdens bedste krydstogtskib

Verdensberømt kunst, kulinariske oplevelser i særklasse og egen balkon med havudsigt.

MS Europa 2 er et skib i en klasse for sig. Selv skibets gulvtæpper er så perfekt bløde, at ens fødder aldrig vil tilgive en for at gå i land.

Biblen over alle guides til krydstogter, Berlitz Cruising & Cruise Ships, har givet Europa 2 den bedste bedømmelse af alle krydstogtskibe i verden.

Derfor kan man godt påstå, at MS Europa 2 er verdens bedste krydstogtskib.

Der mangler heller ikke noget, når skibet sejler hele verden rundt. Fra Japan til Tahiti. New York og Helsinki.

Onsdag lagde det så til kaj ved Langelinie i København og sendte sine passagerer ud for at se Den lille havfrue, Amalienborg og Nyhavn.

Imens gik Ekstra Bladets udsendte om bord for at finde ud af, hvad man så får for pengene på det bedste krydstogtskib i verden.

Badeværelse med boblebad i suiten grand penthouse, hvor man også har egen butler.

Prisklasse for sig

Lige nu sejler skibet i Østersøen. Fra Hamborg over København og Stockholm til Helsinki og Sankt Petersborg.

Turen tager 13 dage og koster omkring 49.000 for den billigste suite og 186.000 for den dyreste. Og hold nu fast. Priserne er per person.

Men så er der også fri minibar med i prisen, som ovenikøbet bliver fyldt op to gange om dagen. Mad på en af de syv gourmetrestauranter er også inkluderet.

Skibet har så meget at byde på, at det er svært at forstå, hvorfor passagererne overhovedet vil gå i land.

Barer og restauranter, swimmingpool og spa-område, fitness med mulighed for personlig træner, boksetimer, yogatimer, kokkeskole, koncerter, virtuel golfbane, rygerum med gratis ginsmagning og 500 kunstgenstande i topklasse, som udsmykker hele skibet.

Maleriet her hænger i skibets rygerum og afbilder Hapag-rederiets stifter Albert Ballin. På billedet ses han med nogle af de dyr, som man kan møde på Europa 2's krydstogter rundt i verden.

Europa 2 er også et luksuskrydstogtskib, der vil tiltrække børnefamilier.

- Vi vil meget gerne have børn med, men de kan være meget larmende, og det synes, de fleste jo er irriterende, så vi låser dem bare inde, siger Moritz Krause, som er presseansvarlig i Hapag Lloyd.

Han griner, mens han åbner døren til skibets legestue. Det er selvfølgelig bare for sjov. Rummet er fyldt med legetøj, bøger og udklædningstøj samt en børnepasser, som smiler sødt til os.

- Vi har også Lego, siger hun og hiver en stor kasse ud af en reol, som er fyldt til randen med de små klodser.

Og hvis far og mor gerne vil sove længe, kan de få en babysitter til at hente børnene om morgenen og bringe dem til legestuen, som først lukker klokken 22. Skibet stiller også personlige babysittere til rådighed, men det koster ekstra.

Luksusskibe ejet af TUI

Hapag-Lloyd Cruises var oprindeligt ejet af det tyske containerredderi af samme navn. Hapag-Lloyd blev købt af TUI i 2002. Siden har TUI solgt aktierne i containerredderiet, mens krydstogtskibene og andre turistaktiviteter blev overført til TUI.

I 2015 købte TUI Group MS Europa 2 for den nette sum af 280 millioner dollars (omkring 1,8 milliarder kroner). I alt har TUI Group 18 krydstogtskibe, hvor af de fire hører til hos Hapag-Lloyd Cruises.

De fire skibe er nogle af de mest luksuriøse krydstogtskibe i verden.

Haut 1 af Gerhard Richter hænger i et af skibets gange og er skibets dyreste kunststykke. I 2015 blev et af kunstnerens malerier, Abstraktes Bild (599), solgt hos auktionshuset Sotheby's for 30,4 millioner pund.

Der er ikke trangt

Glem alt om at blive stuvet sammen som kvæg, når du rejser med Europa 2.

Hvor nogle af de største krydstogtskibe kan rumme næsten 7000 passagerer, så tager Europa 2 max 500 med. Men derfor er det ikke et lille skib. Det er 225 meter langt og har 10 dæk. Intet skib har så meget plads per passager i verden, ifølge Moritz Krause.

- At spilde plads er den ultimative luksus, siger Moritz Krause.

Antallet af passagerer er også en stor del af, hvorfor skibet har fået så god en bedømmelse, mener han.

- Efter et par dage husker vi for eksempel, om folk vil have vand med eller uden brus. Det kan man ikke huske, hvis der er 3000 mennesker ombord, så det er en del af den luksus, som vi tilbyder, og det gør en forskel for gæsterne, siger Moritz Krause.

Kritik af krydstogtskibe

Krydstogtskibe er begyndt at spille en større rolle på det globale rejsemarked. Ifølge tal fra Cruise Lines International Association steg antallet af passagerer med 7 procent fra 2017 til 2018, hvor 28,5 millioner passagerer tog ud at sejle med et krydstogtskib.

Det tal forventes at stige til 30 millioner i 2019. Men passagererne udgør stadig kun to procent af det samlede rejsemarked. I 2018 blev der foretaget 1,4 milliarder internationale turistture.

Europa 2 byder på en stor buffet med kage- og isstation, kødstation, pastastation og alt det tilbehør hjertet kan begære. Her et lille udvalg af kødpålæg.

Alligevel får krydstogtskibe meget opmærksomhed. Skibene forurener meget, og mange byer klager over, at passagererne ikke lægger penge lokalt. De oversvømmer blot byerne i et par timer og tager så tilbage til deres all-inclusive måltider på skibet.

Ifølge en undersøgelse fra Nationalt Center for Miljø på Aarhus Universitet vil et krydstogtskib, der ligger i en dansk havn, udlede samme mængde luftforurening som flere tusinde personbiler, der kører i byens gader.

Det har fået flere populære destinationer til at sige stop og reducere antallet af landgange fra krydstogter. Men det er slet ikke så dårlig en ting, hvis man spørger ledelsen på Europa 2.

- Jeg synes, det er godt, for det er ikke sjovt, når 3-4 skibe kommer ind samtidig, siger David Wilms, cruise director på Europa 2.

Moritz Krause tilføjer, at der altid er plads til forbedringer også hos dem selv.

David Wilms, Europa 2's cruise director i hvidt og Moritz Krause, presseansvarlig, i sort.

- Vi er en niche inden for krydstogter, men vi er også en del af branchen, så kritikken går også på os. Vi prøver at planlægge steder, hvor andre ikke tager hen, og så forsøger vi også at blive bedre til at udlede mindre CO2, siger han.

De forsøger blandt andet at være energieffektive ved at planlægge deres ruter bedre og undgå topfart. Ifølge Moritz Krause har det reduceret skibets brændstofforbrug med 30 procent.

Tyske gæster på venteliste

Som mange andre krydstogtskibe sejler MS Europa 2 under det maltetiske flag, selvom det har hjemme i Hamborg. Ved at registrere sit fartøj på Malta, får man nogle skattemæssige fordele. For eksempel er man fritaget fra at betale indkomstskat for arbejde udført på skibe over 1000 ton.

90 procent af Hapag-Lloyds passagerer er tyskere, mens de resterende 10 procent er fra andre lande. Skibene er meget attraktive blandt tyskerne, og der er to års venteliste på de mest populære krydstogter.

Pool- og spaområdet var tomt for mennesker. De fleste passagerer var ude at se seværdighederne i København.

To ud af tre gæster er gengangere, ifølge Moritz Krause.

- Når vi først har overbevist folk om at komme ombord, så kommer de tilbage, siger Moritz Krause.

Skibets 500 passagerer og 356 ansatte sejlede onsdag aften videre til Stockholm.