Omikron får Sverige til at ændre rejsevejledninger

Anbefalingerne gælder for folk, der har opholdt sig uden for Norden

Frygten for den nye coronavariant omikron får Sverige til at skærpe landets regler for indrejse.



Nu skal alle, der rejser til Sverige fra et land uden for Norden, lade sig teste for covid-19, før de bliver lukket ind i landet.

Det skriver DR.

Tidligere var det sådan, at det kun var rejsende fra udvalgte afrikanske lande, som skulle testes i forbindelse med indrejse i Sverige.

- Vi ser en hurtig spredning af omikron til mange lande. Derfor er det vigtigt at foretage yderligere foranstaltninger, så vi tidligt kan opdage tilfælde, lyder det fra Karin Tegmark Wisell, administrerende direktør hos Folkhälsomyndigheten, i en pressemeddelelse.

De nye anbefalinger gælder for alle, der har opholdt sig uden for Norden i de seneste syv dage.