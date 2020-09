Omstridt flyselskab er tilbage i København

'København - 2 ugentlige flyvninger fra 15. oktober'.

Sådan skriver Mahan Air i en annonce øverst på sin hjemmeside.

Det omstridte flyselskab fra Iran er tilbage i Danmark fra midten af oktober, hvor det lover to ugentlige afgange mellem Københavns Lufthavn og Teheran.

I 2017 blev Mahan Air ellers tvunget til at lukke ruten, da danske myndigheder opdagede, at flyselskabet havde bevæbnede vagter - iransk Air Marshals - med ombord.

Annoncen for den nye rute mellem København og Teheran. Foto: PR

Allerede nu kan du booke billet til de første flyvninger med Mahan Air, som finder sted 15., 18. og 22. oktober. Det skriver check-in.dk, og den nye rute bekræftes af en hurtig søgning på cph.dk.

Bragte coronavirus til Mellemøsten

Det er ikke kun episoden med de bevæbnede vagter, der har givet Mahan Air rygte som et kontroversielt flyselskab.

Flyselskabet er i både de europæiske og amerikanske myndigheders søgelys for at transportere soldater og våben mellem forskellige konfliktområder i Mellemøsten, herunder det borgerkrigsramte Syrien. Det fik sidste år Tyskland til at følge i fodsporet på Danmark og nedlægge forbud mod selskabet.

Og det stopper ikke her. Mahan Air er også sat i forbindelse med spredningen af coronavirus fra Kina til en række lande i Mellemøsten.

BBC kunne i maj afsløre, at Mahan Air foretog 157 flyvninger mellem Kina og Iran, da coronavirus var på fremmarch i begyndelsen af februar og i marts. Flyvningerne blev gennemført, selv om den iranske regering allerede 31. januar suspenderede alle flyvninger til og fra Kina.

De første tilfælde med coronavirus i Libanon, Syrien og Irak kan alle spores tilbage til flypassagerer, der har været i luften med Mahan Air, skriver BBC.

Mahan Air er et privatejet flyselskab.

