Omstridt statue af amerikansk sydstatsgeneral fjernes

Sidste år var statuen af sydstatsgeneralen Robert E. Lee omdrejningspunkt for flere af de mange racismeprotester, der foregik i Richmond, Virginia i USA, hvor statuen er placeret midt i byen.

Onsdag står den 12 ton tunge bronzestatue imidlertid til at blive fjernet.

Det har delstatsregeringen i Virginia annonceret, skriver Ritzau.

Udmeldingen kommer kun få dage efter, at højesteretten i Virginia fastslog, at statuen skal fjernes.

Genstand for racismedebat

Ordren om at få statuen fjernet var udstedt af den demokratiske guvernør Ralph Northam.

Det skete i forbindelse med de mange demonstrationer mod politivold og racisme, der pågik i USA som følge af drabet på den sorte amerikaner George Floyd, der omkom, efter en hvid politibetjent havde knælet mod hans hals.

Og netop statuer som denne af sydstatsgeneralen Robert E. Lee er blevet genstand for racismedebatten i USA, idet han - og andre sydstatsfolk - kæmpede for at bevare slaveriet af sorte mennesker under den amerikanske borgerkrig i 1861-1865.

Derfor anskuer nogle stemmer i debatten, at man, ved at have sådanne statuer stående i gadebilledet, hylder og anerkender racisme i USA.

Men det er ikke alle, der mener, at statuen bør fjernes. Ifølge Ritzau har flere lokale borgere i Richmond forsøgt at blokere fjernelsen af statuen, idet de mener at have ejendomsret over den.