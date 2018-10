'Ondskaben i paradiset': Her flokkes turister til for sex med børn

'Den flere hundrede kilometer lange kystlinje definerer Den Dominikanske Republik. Noget af den (kystlinjen, red.) er fyldt med hvide sandstrande kun skygget af en række palmetræer, mens andre dele af den er fyldt med bjergklipper, klitter og fredfyldte laguner.'

Sådan lyder rejsemediet Lonely Planets nærmest fortryllende beskrivelse af landet i Det Caribiske Hav, men selvom Den Dominikanske Republik lyder som et sandt himmerige på jord for turister, så gør det sig bestemt ikke gældende for mange af landets indbyggere.

Det viser et afsnit af det amerikanske tv-program Dateline, hvor journalist Krishnan Guru-Murthy - ifølge News.com.au - er gået det såkaldte ferieparadis i bedene.

Ifølge indslaget, der meget passende bliver kaldt 'Ondskaben i Paradiset', stiger antallet af mandlige turister, som drager til det eksotiske land for at dyrke sex med mindreårige, nemlig i hastig fart.

Landet er plaget af fattigdom og omkring en tredjedel af befolkningen lever for - hvad der svarer til - under 10 kroner om dagen, hvilket får mange til at ty til prostitution for at tjene flere penge.

Således fortæller en 17-årig lokal pige ved navn Candy fra hovedstaden, Santo Domingo, til den amerikanske journalist, at hun som prostitueret kan tjene tre gange så meget på en enkelt aften, end hun tjener på en hel måned.

2300 kroner for sex med 76-årig

Den unge pige, der er mor til et lille spædbarn, fortæller ifølge Dateline, at hun f.eks. har tjent, hvad der svarer til 2300 kroner ved at have sex med en 76-årig schweizisk turist i fem timer.

Candy fortæller desuden, at hun begyndte som sexarbejder, da hun var blot 14 år gammel, og at hun størstedelen af tiden 'servicerer' ældre, mandlige turister.

Prostitution er lovligt i Den Dominikanske Republik, men det er ulovligt at have sex med personer under 18 år. På trods af dette vurderes det, at hver fjerde sexarbejder i landet er mindreårig, skriver News.com.au.

På trods af dette virker det ikke til at være svært at finde en mindreårig sexarbejder i det eksotiske ferieland. Således beskriver Dateline-journalisten, at unge piger og drenge sidder klar ved hovedstadens mest populære ferieresorter fra klokken 10 om morgenen, men at politibetjentene er for korrupte til at slå ned på ulovlighederne.

- Deres ansigter ser så unge ud, siger journalist Krishnan Guru-Murthy i programmet ifølge News.com.au og fortsætter:

- Man kan umuligt tro, de er voksne. Og enhver mand, der vil betale dem for at have sex, er pædofil.

'Folk bliver nødt til at spise'

Den amerikanske journalist taler i udsendelsen med en tidligere mandlig sexarbejder, som nu hjælper unge, der bliver udnyttet af turister.

- De fleste (turister, red.) kommer her for at få sex. De vil gerne prøve en dominikansk dreng - og gerne en ung dreng, siger den tidligere sexarbejder ved navn Supiro og fortsætter:

- De kan ikke gøre det i deres eget land, men her kan de udleve deres fantasier.

I udsendelsen kommer Krishnan Guru-Murthy desuden i kontakt med to turister, hvor han spørger ind til deres meninger omkring den massive prostitution i landet.

- Det er et fattigt land. Folk bliver nødt til at spise, kan du ikke forstå det?, svarer han journalisten og afviser, at turister, der kommer for at få sex, udnytter de fattige sexarbejdere.

- Hvis du stopper sexen her, vil her blive tomt, siger turisten ifølge News.com.au.

