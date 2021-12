Over 100 turister nægtet adgang

I løbet af december måned har Østrig indført strenge coronarestriktioner i forsøg på at inddæmme coronasmitten.

Blandt andet har rejsende fra eksempelvis Danmark siden 25. december skulle vise dokumentation på at have fået det tredje vaccinestik.

Dertil skal man fremvise en negativ PCR-test, som maksimalt må være 48 timer gammel før afrejse.

Lever man ikke op til de krav, skal man i ti dages karantæne i forbindelse med indrejse til Østrig.

De nye restriktioner har nu fået en ærgerlig konsekvens for 110 britiske turister, som alle er blevet nægtet adgang til Østrig efter at være landet i Innsbruck lufthavn.

Det skriver BBC.

Ifølge det lokale politi kunne de mange turister formentlig ikke leve op til kravet om at fremvise en negativ coronatest før de 48 timer udløb.

Tidligere var reglerne nemlig sådan, at det var tilstrækkeligt at fremvise en negativ test, som måtte være 72 timer gammel før indrejse. Dertil var det ikke et krav at have fået det såkaldte boosterstik før afrejse.

For langt størstedelen af de britiske turister var det muligt at blive fløjet hjem igen umiddelbart efter, de blev afvist i lufthavnen.

Dog blev 40 personer indlogeret på et karantænehotel, hvoraf 12 af dem fik tilladelse til at tage en ny PCR-test, så de kunne fortsætte rejsen til Østrig.