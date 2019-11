Over 150 flycatering-ansatte anholdt for at blokere lufthavne

Ansatte hos to amerikanske flycatering-virksomheder har strejket og benyttet sig af civil ulydighed i kampen for bedre arbejdsforhold

Over 150 ansatte hos to forskellige flycatering-virksomheder i USA, der leverer mad og drikke til alle de store amerikanske flyselskaber, er blevet anholdt, da de deltog i en national strejke og blokerede flere lufthavne på en af de travleste rejsedage i USA - tirsdagen før helligdagen Thanksgiving, som er torsdag 28. november.

Gennem demonstrationer, strejkevagter og såkaldte die-ins, hvor folk lægger sig ned på offentlige steder, har catering-ansatte forsøgt at gøre offentligheden opmærksomme på deres arbejdsforhold, som de er utilfredse med. Det skriver Fox News.

De strejkende er organiseret i fagforeningen Unite Here, og de forlanger mere i løn og sygeforsikring.

- Vi er ude og protestere i hele landet, fordi vi er trætte af at være de lavest lønnede og dårligst behandlede arbejdere i flyindustrien. Hvis denne Thanksgiving er hård for de rejsende, så tænk på vores trængsler. Det handler om liv og død. Mange af os har ikke sygeforsikring, eller også er vi nødsaget til at tage en dyr forsikring af ringe kvalitet, som efterlader os med gæld. Vi kan ikke betale vores regninger. Ét job burde være nok for mig og mine kolleger, ligesom det er nok for alle de andre, der arbejder i denne milliard-industri, siger Nadia Small, som har arbejdet med catering i JFK Lufthavn i seks år, i en pressemeddelelse.

De strejkende arbejder for virksomhederne LSG Sky Chefs og Gate Gourmet, som er underleverandører for blandt andet American Airlines. Ifølge Unite Here tjener de ansatte under 12 dollars i timen (82 kroner).

American Airlines workers with @unitehere are rallying at JFK airport demanding a new contract that delivers better wages, health benefits. The call is “one job should be enough!” #1job pic.twitter.com/fbpDd1eEmQ — Scott Heins (@scottheins) 26. november 2019

Anholdte i flere byer

Demonstrationerne fandt sted i 16 byer. Heriblandt New York, Los Angeles, Philadelphia og San Francisco.

Tirsdag aften blev over hundrede af de flere tusind strejkende anholdt for at blokere indgangene til forskellige lufthavnsterminaler.

Mere end 60 blev anholdt i JFK i New York. 50 blev anholdt i San Franciscos Internationale Lufthavn. 39 blev anholdt i Philadelphia Internationale Lufthavn, og over et dusin blev anholdt i LAX i Los Angeles.

- De her arbejdere burde ikke skulle vælge mellem mad og medicin. Unite Here vil blive ved med at kæmpe for at gøre en ende på fattigdomslønninger og dyre sygeforsikringer, fordi ét job burde være nok for alle catering-ansatte, siger formanden for Unite Here D. Taylor.

In a planned act of civil disobedience, the NYPD has arrested dozens of @unitehere workers at JFK who are demanding fair wages and benefits from @AmericanAir and its contractors #1job pic.twitter.com/7G0Y4J6pqr — Scott Heins (@scottheins) 26. november 2019

American Airlines, som er det største flyselskab i USA og dermed også en af de største aftagere af flycatering, møder kritik af de strejkende, men American Airlines mener ikke selv, at de kan blande sig i konflikten.

- Vi forstår, at de nye kontrakter mellem Unite Here og LSG Sky Chefs og Gate Gourmet vil resultere i stigende omkostninger for deres mange kunder, inklusiv American Airlines. Vi er ikke i en position, hvor vi kan kontrollere udkommet af disse forhandlinger eller diktere aftaler om lønninger eller goder mellem cateringvirksomheder og deres ansatte, skriver American Airlines i en udtalelse.