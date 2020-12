Over 400 skiturister skulle i karantæne: Pludselig var der 12

Da en særlig smitsom mutation af coronavirus blev opdaget i Storbritannien, blev flere end 420 britiske skiturister underlagt strenge karantænekrav, da de befandt sig på skiferie i schweiziske Verbier ved juletid.

Efter deres ankomst til skisportsdestinationen blev de mange hundrede briter underlagt strenge karantænekrav af schweiziske myndigheder. Men næsten ingen af de over 400 skiferiegæster har valgt at leve op til kravene.

Det skriver DPA.

De strenge karantænekrav trådte i kraft 21. december og havde blandt andet den betydning, at alle briter, som var ankommet efter 14. december, skulle gå i 10 dages karantæne fra ankomstdagen.

Ud af de 420 valgte 50 dog at fordufte fra stedet med det samme, viser en opgørelse fra schweiziske myndigheder, og ud af de resterende 370 var der søndag 27. december kun cirka 12 gæster tilbage.

- Vi kan forstå deres vrede. Familier med små børn blev pludselig fanget på 20 kvadratmeter. Det var uudholdeligt, siger Jean-Marc Sandoz, som er talsperson for kommunen Bagnes, som Verbier hører under.

Han kritiserer i skarpe vendinger de af myndighederne indførte restriktioner, som blev indført meget hurtigt og med tilbagevirkende kraft for folk, der ankom fra Storbrittanien.

Hotelansatte fattede mistanke

Ifølge Jean-Marc Sandoz valgte mange af de britiske skiturister at smutte afsted i ly af mørket.

Det blev blandt andet opdaget ved, at hotelansatte ifølge det schweiziske medie Sonntags Zeitung fattede mistanke til, at alt ikke var, som det burde være, da både opkald til hotelværelser blev ignoreret, og de måltider, der blev stillet foran dørene til karantæneværelserne, ikke blev spist.

Flere af skituristerne er senere blevet opsporet til at være taget til Frankrig, hvor de dog ikke kan få lov at stå på ski, da alle skisportssteder er lukket på grund af coronarestriktioner, men til gengæld er de ikke i samme strenge karantæne, som de ville have været i Schweiz.

Coronamutationen er omtrent 70 procent mere smitsom end den almindelige.

