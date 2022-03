Overraskende fund: Ægtepars haveskulptur er flere millioner kroner værd

Et britisk ægtepar fik for nylig vurderet en marmorskulptur, som stod i parrets baghave. Eksperter anslår, at skulpturen er et tocifret millionbeløb værd

Vi er nok mange, der drømmer om at gøre os et godt kup, hvor vi erhverver os noget for en slik, som i realiteten er meget mere værd.

Den heldige situation befinder et britisk par sig nu i.

Det sker, efter de for nyligt fik en vurdering på en gammel marmorskulptur, som de har haft stående i baghaven i årevis, efter de købte den for 45.000 kroner på en haveauktion i 2002.

I nogles ører lyder det måske også som en stor sum penge for havepynt, men den reelle værdi overstiger det beløb markant.

Det viser sig nemlig, at havestatuen er vurderet til at være op mod otte millioner pund værd, skriver The Guardian.

Det svarer til omkring 72 millioner danske kroner.

Italiensk mesterværk

Haveskulpturen er oprindeligt kreeret af den italienske skulptør og kunstmaler Antonio Canova.

Den er cirka 180 centimeter lang og forestiller Maria Magdalene, som var en af Jesus' ledsagere.

Ifølge Antonio Canovas optegnelser døbte han skulpturen 'Maddalena Giacente', hvilket direkte oversat betyder 'Liggende Magdalene' på dansk.

Skulpturen tilhørte angiveligt den tidligere britiske premierminister Robert Banks Jenkinson, der også gik under navnet Lord Liverpool, tilbage i 1891.

Omkring 50 år senere solgte hans familie 'Maddalena Giacente', hvor skulpturen stod på et statsligt hjem, som brændte nogle år senere. Efterfølgende stod den hengemt, indtil den kom frem på den førnævnte haveauktion i 2002.

På auktionen blev skulpturen solgt under navnet 'Sleeping Beauty', som betyder Tornerose, og det britiske ægtepar, som ønsker at være anonyme, anede derfor ikke, at de købte et værdifuldt mesterværk.

Det ventes, at 'Maddalena Giacente' skal sættes til salg på auktionshuset Christie's i London til juli.