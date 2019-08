Overraskende fund: Det regner med plastik

Mange mennesker rejser til bjergkæden Rocky Mountains for at komme væk fra storbyernes forurening og larm, så de kan nyde naturen og stilheden. Men der er en ting, man ikke kan komme væk fra.

Plastik.

Ved bjergkæden Rocky Mountains er der fundet spor af mikroplastik i regnvandet. Det skriver The Guardian.

Bjergkæden strækker sig fra New Mexico i syd, igennem det kontinentale USA, igennem Canada op til den nordligste del af British Columbia. Flere millioner turister vælger hvert år at tilbringe deres ferie ved Rocky Mountains, da der er rig mulighed for vandring og camping i naturskønne omgivelser.

Forsker forventede ikke plastik

Forskeren Gregory Wetherbee, som forsker i vandressourcer ved US Geological Survey, forventede ikke at finde plastik, da han analyserede prøver på regnvand. Prøverne blev indsamlet i forskellige områder ved den del af bjergkæden, som ligger i Colorado.

- Jeg tror, at jeg forventede at se jord og mineraler, siger forskeren Gregory Wetherbee til The Guardian.

I stedet for fandt han flerfarvede mikroplastik.

- Mit resultat er fuldstændig tilfældigt, siger han, selvom der også er gjort et nyere fund af plastik i Pyrenæerne. Her fandt et hold af forskere ca. 365 plastpartikler og plastfibre pr. kvadratmeter om dagen.

Små stykker plastik bliver fundet overalt. Nu også på steder, hvor der er langt til nærmeste by. Foto: Mads Nissen / Polfoto

Forskningen tyder på, at plastik-partikler kan rejse flere hundrede kilometer med vinden. Hvis ikke tusind af kilometer.

Forskerne ved ikke, hvor plastikken kommer fra, da stykkerne er så små, at man ikke kan identificere oprindelsen. De mikroskopiske plastpartikler kan blandt andet komme fra vores tøj, når vi vasker det.

Plastikaffald genbruges ikke

Mere end 90 procent af vores plastikaffald bliver ikke genbrugt, og når plastikken langsomt forfalder, bryder det langsomt ned til mindre og mindre stykker.

Dyr og mennesker indtager mikroplastik gennem vand og mad, og vi indånder også mikro- og nanoplastik. Forskerne har endnu ikke fundet ud af, hvilke helbredsmæssige konsekvenser plastikken har for os mennesker.

Gregory Wetherbee mener, at resultatet af hans fund har en vigtig pointe.

- Jeg tror, at det vigtigste ved dette resultat er, at vi fortæller offentligheden, at der er mere plastik end øjet umiddelbart kan se. Det er i regnen, i sneen. Det er en del af vores miljø nu, siger han til The Guardian.