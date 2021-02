Overraskende fund: Mystisk figur gravet op på melonfarm

Cesar Cabrera var i gang med at plante vandmeloner på sin gård i det sydøstlige Mexico, da han stødte spaden mod noget hårdt. En sandstensblok. Hvad i alverden lavede den i hans jord?

Han ringede til et par venner, og sammen gravede de den store sten fri.

For deres fødder lå nu en kvindeskikkelse i fuld menneskestørrelse og med et underligt opskræmt ansigtsudtryk.

- Se, det forestiller en gudinde, sagde Cesar Cabrera.

Sådan genkalder en 52-årig mexicaner sig sit fund af en 500 år gammel statue fra den mystiske huaxtekercivilisation.

Det skriver Reuters.

Kvinder har ofte en fremtrædende rolle i huaxtekerkulturens kunst, der dog er meget underbelyst. Foto: Mexico's Inah/Ritzau Scanpix

Magtfuld kvinde

Mens Cesar Cabrera mente, at han havde fået fingrene i en gudinde, vurderer eksperter, at statuen nok nærmere portrætterer en magtfuld kvinde - for eksempel en dronning.

Huaxtekercivilisationen er omgivet af mystik, da den på grund af manglende politisk vilje aldrig er blevet grundigt udforsket, skriver Reuters.

Man ved dog så meget, at huaxtekerne er en udløber af den mere kendte mayakultur, men at de to skiltes for omkring 4000 år siden.

I det 15. århundrede blev huaxtekregionen erobret af aztekerne, og siden er den så småt forsvundet i glemslen. Og så alligevel ikke. Huaxtekerne var nemlig flittige billedhuggere. Det er sandsynligt, at Mexico gemmer på flere skatte fra huaxtekerne, der i aztekernes øjne både var fordrukne og levede seksuelt udsvævende liv.

Cesar Cabrera har stadig sin huaxtekergudinde stående hjemme på melonfarmen.

