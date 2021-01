Overraskende rejsehit: Her vælter de sig i turister

Når man ikke kan rejse til udlandet, så må man få det bedste ud af sit eget lands fortræffeligheder.

Sådan tænker mange i denne tid. Og det nyder de godt af i Gulmarg, som er et skisportsområde i den indisk kontrollerede del af Kashmir.

Her er indiske turister så vilde efter at komme på skiferie, at alle hoteller melder om udsolgt frem til slutningen af februar.

- Her er der ingen, der bekymrer sig om virussen. Alle føler sig frie, siger Meenu Nanda, en af tusindvis af turister i området.

Tæt på en spøgelsesby

Den pludselige tilstrømning af indenlandske turister falder på et tørt sted i Gulmarg.

I 2019 blev Gulmarg forvandlet til en spøgelsesby, da der opstod spændinger om den stærkt bevogtede våbenstilstandslinje, der deler Kashmir mellem Indien og Pakistan.

Konfliktet kostede milliarder i tabte turistindtægter, og for at gøre ondt værre meldte coronavirus sin ankomst et halvt år senere.

Coronavirus har været årsagen til, at mange kendte pladser verden rundt, er blevet tømt for turister.

Der var derfor stor jubel, da Himalaya-bjergkædens tinder blev dækket af sne i december, hvilket straks fik mange indere til at rejse til Gulmarg, der er kendt for at have nogle af verdens højeste bjergtinder.

I Gulmarg kan man stå på ski i 3.979 meters højde, ligesom området har en af de højest beliggende kabinelifter i verden. Et andet kendetegn er de stejle og nærmest uberørte nedkørsler, der har gjort Gulmarg særlig populær blandt vovehalse.

