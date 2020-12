Overrendt af turister: Eksklusivt skiresort skaber forargelse

Turister står som sild i en tønde for at stå på ski i schweiziske Verbier, der var et hotspot for corona i foråret

Når rige europæere skal stå på ski, tager de gerne til schweiziske Verbier.

Det var her, den danske kronprinsfamilie med Frederik og Mary befandt sig, da coronavirus nåede til Europa i marts.

Nu er der igen spækket med udenlandske turister i den schweiziske bjerglandsby, der ligger i regionen Valais i det sydvestlige Schweiz.

Artiklen fortsætter under opslaget …

Skal man tro Blick, der er et af de største nyhedsmedier i Schweiz, er området lige nu overrendt af franskmænd og briter.

Vintersæsonen blev skudt i gang lørdag, og selv om barer og restauranter i Schweiz skal være lukket frem til 13. december, er omkring halvdelen af de 50.000 sengepladser allerede booket, skriver mediet.

Kronprinsfamilien dropper Schweiz

Rasende kendiskok

Den kendte Michelin-kok Didier de Courten har på Facebook delt et billede af 'en stor, uorganiseret skare, der sværmer omkring indgangen til en skilift nær Verbier', som mediet The Local beskriver sceneriet.

- Det er skandaløst, at de skal ødelægge vores indsats med deres upassende opførsel, klager Didier de Courten i opslaget, der har fået over 2000 delinger.

Artiklen fortsætter under opslaget …

Didier de Courten henviser til, at han som kok er tvunget til at holde lukket.

På sociale medier har fleres schweizere delt billeder af skiløbere og snowboardere, der står som sild i en tønde. Et andet eksempel er fra Le Chable-resortet i Val de Bagnes, hvor det britiske medie Telegraph melder om en rasende lokalbefolkning.

Statsledere vil stoppe skirejser i hele Europa

Massivt pres fra naboer

Schweiz, der ikke er medlem af EU, er et af få europæiske lande, der tillader skirejser mellem jul og nytår. Frankrig, Italien, Tyskland og Østrig har alle valgt at droppe alle bjergsideaktiviteter for at holde smitten nede.

Schweiziske embedsmænd fortæller til Financial Times, at de har fået personlige opkald fra både den franske og italienske premierminister med krav om at makke ret og følge den fælleseuropæiske linje.

Independent citerer den franske europaminister Clement Beaune for at anklage schweizerne for 'unfair konkurrence'.

Foreløbig nøjes Schweiz med at sige til skiområderne, at de skal have godkendelse fra deres kommune for at holde åbent efter 22. december, og at skiliftene skal være begrænset til to tredjedele af den normale kapacitet.

Schweiz holder løjper åbne men forbyder sang i kamp mod corona