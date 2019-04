På krydstogt i Hanstholm: Nu skal turisterne opleve ny del af Danmark

Skal du på krydstogt til Hanstholm Havn?

Den nordvestjyske fiskeriby kommer fra juli næste år på listen over danske krydstogtdestinationer, når et af to store krydstogtskibe til den tid vil sejle gennem den nye indsejling til havnen.

Det skriver Hanstholm Havn i en pressemeddelelse.

Den første krydstogtbooking i Hanstholm Havn er med skibet 'MS Berlin', som anløber havnen den 14. juli 2020 med plads til 412 gæster. Året efter, den 23.-24. juli 2021, ankommer det noget større skib 'MS The World', som er et af verdens mest eksklusive krydstogtskibe med lejligheder til 150-200 passagerer.

Se også: Nybegynder i Danmarks Hawaii

Hos parterne bag aftalen er håbet, at gæsterne vil blive glade for at få lov at opleve det nære.

- Krydstogtindustrien har oplevet en kraftig vækst de seneste mange år og har i den forbindelse genereret en stor efterspørgsel på nye destinationer, herunder især mindre destinationer, hvor gæsterne har mulighed for at opleve det mere lokale og autentiske, siger Louise Landler, som er forretningsudvikler hos SDK Cruise, i en pressemeddelelse.

SDK Cruise har sammen med Hanstholm Havn indgået aftalen.

- Hanstholm Havn er en af de få havne på den danske vestkyst, der kan tilbyde kajfaciliteter til krydstogtskibe. Med Thy som bagland giver det gæsterne mulighed for at opleve det lokale fiskermiljø i Hanstholm og den rå og vilde omkringliggende natur med mange seværdigheder. Det er ret unikt og anderledes i forhold til, hvad man som krydstogtgæst ellers kan opleve i Danmark, siger Louise Landler.

- Vi tror derfor, at Hanstholm på sigt kan blive en ganske interessant krydstogtdestination, fastslår hun.

Spændende destination

Hos Thisted Kommune, som Hanstholm hører under, vækker det stolthed, at aftalen er faldet på plads.

Se også: To 71-årige smidt af krydstogtskib i Sydkorea: - En lærestreg for os alle

- Jeg er stolt af at repræsentere en kommune, hvor en fremtidssikret havn med en ideel placering ved Nordsøen skaber helt nye muligheder for også at tiltrække internationale turister, siger borgmester i Thisted Kommune, Ulla Vestergaard, i pressemeddelelsen.

- Havnen kan dog ikke tiltrække krydstogtskibene alene. Den bærende faktor for succes er en ualmindelig spændende destination, som kan tilbyde et unikt samspil mellem natur, kultur og madoplevelser – og derfor opstår muligheden for krydstogtturister i den særdeles positive synergi mellem Thys oplevelseskvaliteter og havnens infrastruktur, siger hun.

Cold Hawaii

Området omkring Thy har de senere år været genstand for atypisk stor bevågenhed. Danmarks første nationalpark og flere populære surf-spots, der har døbt ryggen af Thy 'Cold Hawaii' har givet både national og international opmærksomhed. Den lokale turismeoperatør VisitThy har derfor et godt bud på, hvad krydstogtturisterne kan forvente-

- For besøgende fra udlandet rummer Thy noget, man vanskeligt finder andre steder. Havnens nabo er en af Europas mest markante klitheder med en storslået udsigt fra talrige udsigtspunkter, og i de små kystbyer blomstrer charmerede stemninger med fiskeri, kunst og friluftsaktiviteter, hvor 'Cold Hawaii' beskriver noget særegent. Samtidig byder Thy på en spændende historie, hvor Bunkermuseum Hanstholms imponerende anlæg fra 2. Verdenskrig står som et monument for en del af Atlantvolden, fortæller turistchef Ole Riis.