Påfaldende gebyrer for flyrejser

En ny tendens er tilsyneladende ved at udspille sig blandt en række flyselskaber i coronapandemiens kølvand.

Lukkede landegrænser, rigide rejserestriktioner og tårnhøje smittetal har selvsagt gjort det vanskeligt for flyselskaber at stille garanti for, at flyene letter efter planen.

Derfor har mange flyselskaber set sig nødsaget til at aflyse en række afgange - oftest med kort varsel.

Sker aflysningen dog mere end 14 dage før afrejse, skal flyselskaberne ikke selv hæfte for at skulle betale en erstatningsrejse til kunderne.

I stedet får du som kunde mulighed for at ombooke din rejse - nogle gange mod et gebyr.

Og det er der formodentlig flere flyselskaber, der har fået øjnene op for, skriver Jyllands-Posten.

Avisen henviser til Forbruger Europas kontor i Danmark, der genkender problemet. Også firmaerne Flypenge.dk og Flyforsinkelse.dk, som begge hjælper kunder med at få kompensation for flyrejser, oplyser, at de har modtaget langt flere henvendelser om aflyste flyrejser i 2021 sammenlignet med tidligere.

'Omvent overbooking'

Dekan Salar, direktør i Flypenge.dk, finder det påfaldende, at man får et stigende antal af henvendelser fra kunder, som netop har fået aflyst flyrejsen lidt mere end 14 dage før afgang, så de ikke har ret til kompensation.

Dekan Salar kalder tendensen for 'en omvendt overbooking'.

- Det lader til, at selskaberne sætter flere afgange og ruter til salg, end de kan sælge, og så aflyser de dem, der er mindst rentable, og håber, at passagerne køber dyrere flyafgange og betaler ombookningsgebyrer, siger hun til Jyllands-Posten.

Uheldigt og ulovligt

Jyllands-Posten har været i kontakt med Forbrugerrådet Tænk om den øjensynlige tendens, der tilsyneladende pågår hos nogle flyselskaber.

Her understreger miljø- og transportpolitisk rådgiver Vibeke Myrtue Jensen over for mediet, at der er tale om decideret svindel, såfremt flyselskaberne bevidst tvinger forbrugerne til at betale gebyrer.

Derfor pointerer hun, at omstændighederne bør undersøges nærmere.