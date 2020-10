Pæle skal holde bilister fra populær strand

Naturstyrelsen har bygget en mur af pæle på Rømø Strand for at afskærme 'sårbare strandplanter og fugle' fra bilister

Vikingerne opførte palisader for at holde fjender fra døren, og noget lignende prøver de danske myndigheder nu for at befri en strand på Rømø fra bilister.

Således har Naturstyrelsen banket en 1,4 kilometer lang pælerække i den mudrede havbund i den sydlige ende af Rømø Strand.

Pælene skal holde bilister væk og beskytte strandenge, klitter, planter og fugle, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Mange kører i bil på stranden

Rømø er den største ø i Vadehavet og kendt for sine kilometerbrede hvide sandstrande, der hvert år får besøg af et stort antal turister fra ind- og udland. Flere steder på øen er det tilladt at køre i bil på stranden, hvilket mange benytter sig af.

- Rømø Strand er noget helt særligt. Som et af de eneste steder i Danmark er det tilladt at køre i bil helt ned til strandkanten, siger Bent Rasmussen, skovrider i Naturstyrelsen, i en pressemeddelelse.

- Natur og friluftsliv skal gå hånd i hånd, og ved at udvide det bilfri område giver vi sårbare strandplanter og fugle mere ro, samtidig med at det kan komme den stille trafik i form af gående, cyklende og ridende til gavn.

Behøver ikke frygte færdselsulykke

Den nye afspærring betyder, at naturen får frit spil på en fjerdedel af stranden.

Prikkerne på kortet markerer den nye pælerække, der skal sikre strandgæster mod bilister. Kort: Naturstyrelsen

Dermed kan 'børn og voksne færdes til fods langs stranden uden at bekymre sig om at blive kørt over af biler', som det hedder i pressemeddelelsen.

På den øvrige strand på omkring 650 hektar vil det fortsat være muligt at køre bil.

