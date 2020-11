Pandemi-offensiv: Krydstogtskib kommer til Danmark

Et finsk krydstogtselskab planlægger at sejle til Bornholm næste sommer

Mange vil nok mene, at tiden ikke er den bedste til store og vilde satsninger inden for krydstogtturisme, men det rører ikke Viking Line, der vil frem i verden.

Den finske cruisevirksomhed skriver i en pressemeddelelse, at den er klar med sin største satsning til dato.

Selskabet lancerer næste år 26 nye specialrejser i Østersøen, der alle skal ske med krydstogtskibet Viking Cinderella med plads til 2500 passagerer.

Planerne medfører, at færgeselskabet for første gang kommer til Bornholm, hvor det vil lægge til kaj i Rønnes nye krydstogtshavn.

Det skriver standby.dk.

Halv kapacitet

Der er tale om fire krydstogter, som alle har afgang fra Stockholm og går via Mariehamn på Ålandsøerne og Gotland for derefter at ankomme til den danske solskinsø.

Viking Line oplyser, at det på grund af risikoen for coronavirus kun sejler med halvdelen af sin normale passagerkapacitet.

- Vi så allerede før coronakrisen en øget interesse for krydstogter i vores nærområde, Østersøen, og har derfor de seneste måneder haft krydstogter mellem Stockholm og Visby på Gotland. Disse er gået rigtig godt, derfor udvider vi nu med krydstogterne til blandt andet Bornholm, siger Kenneth Gustavsson, markedsdirektør hos Viking Line Skandinavien, til standby.dk.

Viking Cinderella sejler fra Stockholm mod Bornholm første gang 30. maj 2021.

