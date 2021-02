Pandemiens magt? Hver tredje dansker vil flyve mindre efter corona

'Jeg vil ikke flyve så ofte som før coronakrisen'.

'Jeg vil flyve kortere distancer end før coronakrisen'.

'Jeg vil helt holde op med at flyve'.

Hver tredje dansker kan tilslutte sig et af ovenstående spørgsmål.

Det viser en befolkningsundersøgelse, som dataleverandøren Userneeds har lavet for ingeniørforeningen IDA. Undersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, og i alt 2.000 personer har svaret på spørgsmålene.

Dermed ser det ud til, at coronapandemien har sat spor i danskernes flyvevaner i fremtiden, lyder analysen fra Thomas Damkjær Petersen, der er formand for IDA.

- Vores befolkningsundersøgelse viser, at knap en tredjedel af befolkningen seriøst overvejer, om det nu også er nødvendigt at flyve, når man skal på ferie, siger han i en pressemeddelelse.

Stor frygt for flyrejser: Hver tredje dansker venter på vaccine

Godt nyt for klimaet

Når danskerne vender ryggen til fly, så lægger det op til, at flere i stedet vil tage bil, tog eller bus – ja, måske endda cyklen, håber Thomas Damkjær Petersen.

Han understreger, at han ikke er ude i en opfordring til at lade være med at flyve.

- Men det er rigtig godt for det store internationale klimaregnskab, hvor vi jo har underskrevet Paris-aftalen, der forpligter os til at bidrage med at sænke CO2-udledningen væsentligt. Derfor er det sød musik i mine ører, at danskerne nu ser ud til at tænke fly mere ud af ligningen, når det handler om ferierejser.

I undersøgelsen er der også 13 procent af de adspurgte danskere, som siger, at de vil flyve mere end før coronakrisen, mens 37 procent svarer 'det ved jeg ikke'.

Nu skal du betale coronaafgift i lufthavn