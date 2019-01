Panik i Australien: Lukker strande efter invasion af dødsgopler

I Australien er det sommer, men på østkysten er der en god grund til at holde sig fra de solbeskinnede strande

Lukkede strande og et rekordstort antal angreb mod mennesker.

Sværme af giftige og potentielt dødelige gopler spreder lige nu panik blandt strandgæster på Australiens østkyst, hvor de lokale myndigheder rapporterer om en ’ubarmhjertig’ tilstrømning af geléagtige havdyr.

Blæregoplerne, der lige nu hærger Australien, har på engelsk det lidet flatterende navn ’portuguese man o' war’, mens de i Danmark er kendt som ’portugisiske orlogsmænd’.

Et navn, som goplen ifølge denstoredanske.dk har fået, fordi den oven vande vækker mindelser om ’et vindfyldt sejl på et gammelt orlogsskib'.

Knap 23.000 stukket

Goplen har tidligere skabt tilstande af mild panik, når blot en enkelt er blevet observeret ved europæiske ferieøer som Mallorca og Gran Canaria. I Australien er man mere hjemmevant med det hvirvelløse havdyr, der ifølge Wikipedia er årsag til omkring 10.000 stik hver sommer.

At 3595 strandgæster i sidste uge blev stukket henover en enkelt weekend, er dog højst usædvanligt.

- Vi har ikke set så mange stik på en weekend i meget lang tid, siger Calan Lovitt, der er livredder i Queensland, til New York Times.

Han beskriver farvandene omkring Queensland som ’fuldstændig fyldte’ med gopler.

I alt er 22.787 mennesker blevet stukket siden 1. december, der markerer første dag i den australske sommer, rapporterer landets myndigheder. Til sammenligning blev der sidste år registreret 6831 stik i samme periode.

Myndighederne har reageret på angrebene ved at lukke adskillige strande.

Kan skyldes kæmpegople

Hvad der har fået sværmene af portugisiske orlogsmænd til at nærme sig Australiens østkyst, vides ikke med sikkerhed. Nogle forskere har foreslået, at klimaforandringer kan være en del af forklaringen, skriver New York Times.

I nyhedsmediet ABC slår en australsk gopleekspert til lyd for, at en ’sjælden, gigantisk gople med flere tentakler’ er skyld i den usædvanlige situation.

- Den har det med at vise sig hvert 10. til 30. år, siger Lisa-Ann Gershwin til ABC.

En anden ekspert, den amerikanske havforsker Juli Berwald, fortæller til New York Times, at der i hvert fald er noget galt med verdenshavene.

- Det kan være et tegn på, at økosystemet ikke fungerer, som det skal, siger hun.

Goplen, der lige nu hærger Australiens østkyst, har ført til adskillige hospitalsindlæggelser. Den kan i meget sjældne tilfælde være dødelig.

Den portugisiske orlogsmand stikker med sine tentakler. Det er ikke usædvanligt, at mennesker bliver stukket af en tentakel, der er faldet af goplen og flyder frit rundt i havet. Får man en tentakel på sig, skal man fjerne den med det samme, hvorefter det anbefales, at man påfører vand – enten meget varmt eller iskoldt vand.

